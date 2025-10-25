เช็กเลย 18 เส้นทางเดินรถ ขสมก.อำนวยความสะดวก ประชาชนเข้าร่วมถวายน้ำสรงพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ 26 ต.ค. ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง
วันที่ 25 ต.ค.68 กระทรวงคมนาคม และ ขสมก. เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางเข้าร่วมถวายน้ำสรงพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ วันที่ 26 ตุลาคม 2568 ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทาง ขสมก. ได้จัดเดินรถในเส้นทางปกติ 18 เส้นทาง รถโดยสาร Shuttle Bus (บริการฟรี) เชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้า จำนวน 6 เส้นทาง และ เชื่อมต่อสถานีขนส่ง จำนวน 8 เส้นทาง
ให้บริการในวันที่ 26 ตุลาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. และให้บริการต่อเนื่องจนถึงเวลา 20.00 น. หรือจนกว่าประชาชนจะออกจากพื้นที่จนหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ BMTA Contact Center โทร. 1348 เฟซบุ๊กแฟนเพจ “ขสมก. พร้อมบวก และ www.bmta.co.th