ใจดีเกินต้าน ทำโบว์ดำแจกชาวบลิ๊งค์ มาดูคอนเสิร์ตแบล็กพิงค์วันที่ 2 หน้าสนามราชมังฯ ร่วมอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง เชื่อหลายคนเตรียมตัวไม่ทัน
วันที่ 25 ต.ค.68 สมาชิก TikTok @tonnampkz โพสต์คลิปเดินแจกโบว์สีดำ เพื่อร่วมไว้อาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้กับคนที่มาดูคอนเสิร์ตแบล็กพิงก์ในวันที่ 2 เพราะเชื่อว่าบางคนเตรียมตัวมาไม่ทัน
โดยระบุว่า ทำโบว์มาแจก เพราะว่าอยู่ในช่วงไว้อาลัย วันนี้วันแรกบางคนอาจเตรียมตัวไม่ทัน วันนี้ก็เลยทำโบว์เล็กๆ น่ารักมาแจกฟรี ก่อนจะเดินแจกชาวบลิ๊งค์ที่มาดูคอนเสิร์ตแบล็กพิงค์ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน หัวหมาก
ซึ่งในคลิป ผู้โพสต์ได้ทำโบว์เล็กๆ สีดำมาแจกคนที่มาดูคอนเสิร์ต ซึ่งก็มีหลายคนเข้ามาหยิบไปใช้ โดยเจ้าตัวบอกว่า เชื่อว่าหลายคนเตรียมตัวไม่ทัน เพราะบางคนอาจจะมาจากต่างจังหวัด จึงได้ทำโบว์มาแจกให้ฟรีๆ