หนุ่มมาฟอกไตที่คลินิก แค่บอกให้พยาบาลย้ายที่แทงเข็ม กลับโดนวีน โยนเข็มใส่ให้แทงเอง

ประสบการณ์สุดแย่! หนุ่มมาฟอกไตที่คลินิก แค่บอกให้พยาบาลย้ายที่แทงเข็มเพราะเจ็บ กลับโดนวีน โยนเข็มใส่ให้แทงเอง ส่วนอีกอันคาไว้ที่แขนไม่เอาออกให้ เผยมีคนเคยโดนมาแล้ว
วันที่ 25 ต.ค.68 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์เล่าเหตุการณ์สุดเดือด หลังสามีไปฟอกไตที่คลินิกแห่งหนึ่ง แต่กลับเจอพฤติกรรมของพยาบาลจนเกินรับไหว โดยเธอเล่าว่า
ไม่เคยคิดว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้กับคนของตัวเอง วันที่ 25 ตุลาคม 2568 เวลาประมาณ 09.00 น. คลินิคฟอกไต แห่งหนึ่ง ย่านลาซาล “รู้สึกว่าได้รับบริการที่ไม่เหมาะสมรึเปล่า ??” ‼️แบบนี้เรียกว่ามาตรฐานมั๊ย ?? ‼️พฤติกรรมแบบนี้ผิดจรรยาบรรณรึเปล่า??
เหตุเกิดจากวันนี้ไปฟอกไตตามปกติ ซึ่งครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่ 9 ของที่นี่ พอจะได้เริ่มทำหัตถการโดยการเตรียมตัวที่จะฟอกไต โดยการฟอกไตนั้นต้องเสียบเข็มที่แขน 2 เข็ม สามีได้แจ้งพยาบาลว่า ช่วยขยับเสียบเข็มตรงที่อื่นให้ผมได้ไหม พอดีผมเจ็บที่เดิม จนเขียวช้ำเส้นบวมหมดแล้ว
หัวหน้าพยาบาลก็บอกว่า จะให้เสียบตรงไหน งั้นก็ทำเองมั๊ยล่ะ จะได้รู้ว่าตรงไหนไม่เจ็บ พร้อมโยนเข็มฟอกไตอีกหนึ่งอันใส่สามี ซึ่งสามีโมโหมากที่พยาบาลทำแบบนี้ เลยบอกว่า “กูไม่ฟอกที่นี่แล้ว”
หัวหน้าพยาบาล ก็พูดเสียงว่า เอาเครื่องกรองของเค้าทิ้งไปเลย และหัวหน้าพยาบาลก็ได้ให้สามีคาเข็มไว้อย่างนั้นไม่เอาออกให้ ซึ่งถ้าไม่มีพยาบาลท่านอื่นมาถอดให้คงไม่ดีแน่ๆ ส่วนนี้ขอบคุณพยาบาลท่านนั้นนะคะที่มาทำแผลให้ค่ะ
ในมุมมองของเรา เรามองว่าพยาบาลไม่ควรแสดงพฤติกรรมแบบนี้กับผู้ป่วย ต่อให้ไม่ใช่พยาบาลหรือเป็นคนทั่วไปก็ไม่ควรแสดงพฤติกรรมโยนของใส่คนอื่นแบบนี้ และไม่ใช่มีแค่กรณีกับสามีคนเดียว ยังมีผู้ป่วยอีกหลายท่านที่เจอคำพูดพฤติกรรมแย่ๆ ของหัวหน้าพยาบาลท่านนี้ และเพิ่งจะเข้าไปในเพจของคลินิกฟอกไต ก็มีผู้ป่วยที่มารีวิวก็โดนพฤติกรรมการกระทำแบบนี้เหมือนกัน
ตอนนี้ดำเนินการแจ้งไปทางสภาพยาบาล และ สคบ., สปสช. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อยากให้เรื่องนี้ถึง สคบ. และ สภาพยาบาล ให้ดำเนินการตามสมควร และขอให้กรณีแบบนี้ไม่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยท่านอื่นอีกค่ะ