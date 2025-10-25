อย่างตะลึง เจอซูชิเรืองแสงสีฟ้า แถมเป็นหน้าไข่หวาน ที่สั่งให้พนักงานทำใหม่ งงหนักคืออะไร? อาจารย์เจษฎ์ ไขข้อสงสัย
วันที่ 26 ต.ค.68 สมาชิกเฟซบุ๊ก “Mild Burusskorn” โพสต์ลงในกลุ่ม “พวกเราคือผู้บริโภค” หลังไปซื้อซูชิมา แต่ยังไม่ได้กิน กลับพบว่ามีซูชิอยู่คำนึงที่เรืองแสงได้ ดูแล้วน่ากลัวมาก โดยระบุข้อความว่า
ซูชิเรืองแสงได้ ซื้อซูชิแบรนด์นึงมา กำลังจะลงรถปิดไฟ แล้วเห็นว่ามันมีแสงสีฟ้าเรืองขึ้นมา สงสัยว่าแสงสีฟ้ามันคืออะไรคะ ขึ้นแสงสีฟ้าเฉพาะบริเวณซูชิชิ้นนั้นชิ้นเดียว ซึ่งชิ้นนั้นเป็นชิ้นที่สั่งพนักงานทำใหม่ เนื่องจากในถาดหมดแล้ว เห็นแบบนี้แล้วไม่กล้ากินเลยค่ะ ตกใจมาก ไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อน
พร้อมกับภาพซูชิกล่องดังกล่าว ซึ่งจะมีอยู่คำนึงที่มันเรืองแสงสีฟ้าออกมา โดยคำนั้นเป็นไข่หวาน ส่วนหน้าอื่นๆ ไม่ได้เรืองแสง ทำให้เกิดความสงสัยอย่างมากว่ามันคืออะไรและอันตรายแค่ไหน
ขณะก่อนหน้านี้ รองศาสตราจารย์ เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์อธิบายลงในเพจ “อ๋อ มันเป็นอย่างนี้นี่เอง by อาจารย์เจษฎ์” ระบุว่า
อาหารทะเล เรืองแสงได้ เพราะอะไร? เช้านี้มีหลายคนส่งรูปซูชิหน้ากุ้งดิบ ว่าไปเจอที่มันเรืองแสงได้เองในที่มืด (ไม่ได้ไปฉายแสงแบล็คไลท์ หรือแสงยูวี) อยากรู้ว่าเกิดจากอะไร? เรื่องอย่างนี้ ควรส่งไปให้หน่วยงานที่รับผิดชอบอย่าง เช่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจสอบก่อน จะชัดเจนที่สุดนะครับว่าเกิดจากอะไร
แต่ถ้าจะสันนิษฐานว่าเกิดจากอะไรได้บ้าง ก็คงต้องเทียบเคียงกับที่เคยมีคนพบ “ลูกชิ้นปลาเรืองแสง” เมื่อก่อน ตอนปี 2553 ซึ่งกองควบคุมอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้เคยอธิบายไว้ว่า มีสาเหตุที่เป็นไปได้ 3 อย่างคือ
1.อาจเกิดจากการเจริญของเชื้อแบคทีเรียในทะเล กลุ่ม photobacterium phosphoreum ซึ่งสามารถผลิตสารเรืองแสงได้ (เช่น Pseudomonas sp., Pseudomonas fluorescens, Vibrio fischeri, Vibrio phosphoreum, Vibrio harveyi, Photobacterium luciferum) ติดมากับปลาที่ใช้ทำลูกชิ้น
แต่เชื้อพวกนี้จะถูกทำลายไปด้วยความร้อนระหว่างการผลิตลูกชิ้น ถ้าพบเยอะขนาดที่เรืองแสงบนลูกชิ้นได้ แสดงว่าอาจปนเปื้อนหลังผ่านความร้อนแล้ว และเก็บลูกชิ้นไว้ที่อุณหภูมิไม่ต่ำเพียงพอ (ควรต่ำกว่า 4 องศาเซลเซียส) ทำให้เชื้อเพิ่มจำนวนขึ้น
2.ปลาที่เอามาทำลูกชิ้นนั้น อาจกินแพลงก์ตอนสาหร่ายกลุ่มไดโนแฟลกเจลเลต หรือเชื้อแบคทีเรียวิบริโอ เช่น Vibrio harveyi ที่เรืองแสงในน้ำได้
3. อาจมีการเติมสารเคมีบางชนิดที่มีฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบ เช่น วัตถุเจือปนอาหารประเภทฟอสเฟต ซึ่งเป็นสารที่ทำให้เกิดความชุ่มชื้น และทำให้เกิดความนุ่มเหนียว รวมถึงสารฟอกขาว เช่น ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์, โซเดียมไฮโดรซัลไฟต์
ถ้าประเมินจากแค่ 3 สาเหตุนี้ การที่ซูชิหน้ากุ้งดิบจะเรืองแสงได้ ก็น่าจะมาจากการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์เรืองแสงที่เนื้อกุ้ง มากกว่าเรื่องของใส่สารเคมี ซึ่งก็ต้องเอาไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการ ว่าเป็นเชื้อชนิดไหน มีอันตรายแค่ไหน รวมไปถึงที่มาว่ามีปัญหาในเรื่องสุขลักษณะในการผลิตและเก็บรักษาหรือไม่
คำแนะนำที่พอจะพูดได้คือ ถ้าพบลักษณะอาหารผิดปกติแบบนี้ ก็ไม่ควรนำมาบริโภค เพราะนอกจากเชื้อจุลินทรีย์เรืองแสงได้ ยังอาจมีการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคชนิดอื่นๆ ด้วย อาจมีอันตรายต่อสุขภาพ ท้องเสีย อาหารเป็นพิษได้