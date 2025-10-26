ลูกค้าหนุ่ม โวยร้านคาเฟ่ พนักงานบริการไม่ดี ปิดประตูใส่หน้าลูก เลยให้รีวิว 1 ดาว โดนเจ้าของร้านมาคอมเมนต์สวนกลับ มีภาพกล้องวงจรปิด ลองโทษตัวเองบ้าง
ในยุคปัจจุบัน ผู้คนมักค้นหาสถานที่หรือบริการต่าง ๆ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต เพราะนอกจากจะค้นหาได้ครอบคลุมแล้ว ยังสามารถอ่านรีวิวการใช้บริการจากคนอื่น ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจได้ง่ายขึ้น ยิ่งที่ไหนได้รีวิวหลาย ๆ ดาว ก็ยิ่งตอกย้ำว่าจะได้สิ่งที่คุณภาพดี หรือที่ไหนดาวน้อยก็อาจจะเสี่ยงเจอคุณภาพไม่ดี อย่างไรก็ตาม อาจใช้ไม่ได้กับทั้งหมด
ล่าสุดรีวิวของลูกค้ารายหนึ่งที่ไปใช้บริการคาเฟ่แห่งหนึ่งได้กลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกโซเชียล เมื่อให้คะแนนคาเฟ่ 1 ดาว พร้อมคอมเมนต์ว่า “พนักงานผู้ชายแย่มากบอกลูกค้าดีก็ได้ไม่ต้อง หน้าตึงใส่เหมือนไม่พอใจ ลูกผมจะเข้าไปดูแกะ บอกดีๆก็ได้ว่าเด็กเข้าไม่ได้นะครับนี่อะไรบอก เสร็จเดินปิดประตูใส่ หน้าตึงใส่อีก”
ทำเอาเจ้าของร้านไม่ขอทน ออกมาโต้กลับว่า “สิ่งที่คุณควรทำ คือดูแลเด็กไม่ให้ทำสิ่งที่ร้านไม่อนุญาตค่ะ หาก พนักงานตักเตือน ตามมารยาทแล้วควรขอโทษนะคะ ไม่ใช่รีวิว ด่า เพราะว่าถูกขัดใจ ก่อนอื่นเลย 1. ลูกค้าไม่ได้จ่ายค่าเข้าคอกแกะ แต่ปล่อยลูกผลัก ประตูเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาต
2. เราไม่อนุญาตให้เด็กเข้า คอกแกะเนื่องจากการเกิดอันตรายได้ ดูจากนิสัยคุณพ่อที่ไม่ เคยคิดจะโทษตัวเองอยู่แล้ว ถ้าเด็กโดนแกะชนขึ้นมาจริงๆ น่า จะเรียกร้องเก่งค่ะ 3. พนักงานแจ้งด้วยคำพูดปกติ หน้าตาปกติ และที่ปิดประตูก็เพราะลูกคุณไปเปิดไว้ พนง.ก็ต้องปิดดิ เอ้อ งงไร”
โดยหลายคนก็แซวว่า คาเฟ่นี้งดน้ำตาล บ้างก็ชื่นชอบความสู้คนของร้าน มีความตรงไปตรงมา และปกป้องลูกน้อง แต่บางส่วนก็มองว่าน่าจะมีวิธีการสื่อสารที่ดีกว่านี้ เพราะอย่างไรร้านก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐาน ไม่จำเป็นต้องโต้กลับแบบรุนแรงก็ได้