เผยสาเหตุ ปาร์ตี้หมูกระทะ เป็นลมหมดสติไป 5 ราย นอนเรียงบนถนน เตือนภัยสายปิ้งย่าง คาดอาจมาจากกินแมงกะพรุนเข้าไป ทำให้มีอาการผิดปกติ คลื่นไส้ อาเจียน และหายใจติดขัดอย่างรุนแรง

เมื่อคืนวันที่ 26 ต.ค.68 เจ้าหน้าที่กู้ภัย รับแจ้งมีผู้หมดสติ ภายในห้องพักเอื้ออาทร นิคมบางปู จ.สมุทรปราการ จึงรุดตรวจสอบที่เกิดเหตุ

ก่อนพบผู้ใหญ่ 4 คน และเด็กหญิง 1 คน ตั้งวงสังสรรค์กินหมูกระทะอย่างสนุกสนาน แต่ความสนุกกลับต้องหยุดชะงักลงอย่างกะทันหัน เมื่อทุกคนที่ร่วมวงได้กินแมงกะพรุนเข้าไป

หลังจากนั้นไม่นานทั้ง 5 คน เริ่มมีอาการผิดปกติ คลื่นไส้ อาเจียน และหายใจติดขัดอย่างรุนแรง ซึ่งเป็นสัญญาณของอาการแพ้หรือได้รับพิษ

ด้วยความตกใจและเป็นห่วงอาการที่ทรุดลงอย่างรวดเร็ว จึงโทรเรียกอาสามูลนิธิร่วมกตัญญ มาช่วยเหลือทุกคน พาแยกย้ายไปส่งยังโรงพยาบาลใกล้เคียงเป็นการด่วน เพื่อให้แพทย์ตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการที่เกิดขึ้นจากแมงกะพรุนหรืออาหารที่กินเข้าไป

แม้แมงกะพรุนบางชนิดจะสามารถนำมาประกอบอาหารได้ แต่หากเตรียมไม่ถูกต้องและไม่สุก หรือเป็นชนิดที่มีพิษเล็กน้อย อาจทำให้เกิดอาการแพ้หรืออาหารเป็นพิษรุนแรงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการหายใจลำบากเป็นสัญญาณอันตรายที่ต้องรีบพบแพทย์ทันที

