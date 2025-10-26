เตือนภัยสายปิ้งย่าง ล้อมวงกิน หมูกระทะ จู่ๆเป็นลมหมดสติ 4 รายนอนเรียงรายกลางถนน เจ้าหน้าที่กู้ภัย รุดช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาล

วันที่ 26 ต.ค.2568 เพจ เด็กปากน้ำ โพสต์ภาพพร้อมข้อความ เตือนภัยสายปิ้งย่าง ความว่า หมูกระทะรสเด็ดอาจทำให้คุณถึงแก่ชีวิต โดยเคสนี้มีผู้ป่วยถึง 4 รายหนึ่งในนั้นมีเด็กหญิงอายุ 8 ขวบ

เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาอาสาสมัครมูลนิธิกตัญญูรับแจ้งมีเหตุผู้เป็นลมหมดสติ อยู่ภายบ้านเอื้ออาทรในพื้นที่บางปู ที่เกิดเหตุมีผู้ป่วย 4 รายนอนเรียงรายกันอยู่กลางถนน เจ้าหน้าที่เข้าสอบถามรายละเอียดเบื้องต้นทราบสาเหตุเกิดจาก กลุ่มเพื่อนๆไปซื้อ หมูกะทะชั่งกิโลในตลาดแห่งหนึ่ง มารับประทานกันได้สักพักน้องผู้หญิงวัย 8 ขวบ มีอาการหน้ามึน อาเจียน ร่างกายอ่อนเพลียไม่มีแรง หมดสติ

ในเวลาใกล้เคียงกันพวกเพื่อนๆที่นั่งล้อมวงกินหมูกะทะก็เกิดอาการหน้ามืด อาเจียน ร่างกายไม่มีแรงลงไปนอนรอความช่วยเหลือเช่นเดียวกัน ยืนยันจากผู้ที่อยู่ในเหตุการว่าเพิ่งทานหมูกะทะไปได้ไม่นานก็เกิดอาการดังกล่าว

เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูพร้อมกำลังเร่งรัดเข้าให้ความช่วยเหลือก่อนลำเลียงผู้ป่วยทั้ง 4 รายรีบนำส่งรักษาตัวที่รพ.เรียบร้อย

