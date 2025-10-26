‘ดอกเล็บ’ (Leukonychia) หรือ จุดขาวบนเล็บ ไม่ได้แปลว่าขาดวิตาเสมอไป เพราะเกิดจากสาเหตุหลัก ที่หลายคนคาดไม่ถึง ยืนยันด้วยข้อมูลทางการแพทย์
“เล็บ” เป็นอวัยวะ ส่วนหนึ่งของระบบปกคลุมร่างกาย (Integumentary System) มีหน้าที่ปกป้องปลายนิ้วมือและนิ้วเท้า อีกทั้งยังสามารถบอกสุขภาพของเราได้อีกด้วย หลายคนคงเคยสังเกตเห็น “ดอกเล็บ” (Leukonychia) หรือจุดสีขาวเล็กๆ ที่ปรากฏขึ้นบนแผ่นเล็บ และเชื่อว่านั่นคือสัญญาณเตือนว่าร่างกายกำลัง “ขาดแคลเซียม” หรือ “ขาดวิตามิน”
แต่รู้หรือไม่ว่า สาเหตุที่พบบ่อยของ “ดอกเล็บ” ไม่ใช่การขาดสารอาหาร
ทางการแพทย์ระบุว่า สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของการเกิดดอกเล็บ (ที่เป็นจุดขาวเล็กๆ หรือเส้นขีดขวาง) ไม่ใช่การขาดสารอาหาร แต่เกิดจาก การบาดเจ็บเล็กน้อย (Minor Trauma) ที่บริเวณฐานเล็บ (Nail Matrix) ซึ่งเป็นส่วนที่สร้างเล็บนั่นเอง เมื่อฐานเล็บได้รับการกระทบกระเทือน จะทำให้เซลล์เล็บ (Keratin) ที่กำลังจะถูกสร้างขึ้นเกิดความผิดปกติเล็กน้อย หรือมีฟองอากาศแทรกเข้าไปในแผ่นเล็บ ทำให้เรามองเห็นเป็นจุดสีขาว
เช่น การกระแทกกับของแข็งอย่างรุนแรง การทำเล็บที่รุนแรงเกินไป หรือการกัดเล็บที่ไม่ถูกวิธี ดอกเล็บที่เกิดจากการบาดเจ็บนี้ไม่เป็นอันตราย และจะค่อยๆ เลื่อนขึ้นไปตามความยาวของเล็บ จนกระทั่งเราสามารถตัดส่วนนั้นทิ้งไปได้เองเมื่อเล็บยาวขึ้น
สาเหตุอื่นที่อาจทำให้เกิดจุดขาวบนเล็บ
แต่ก็มีปัจจัยอื่นที่ทำให้เกิดดอกเล็บได้เช่นกัน การแพ้สารเคมีอาจเกิดจากการแพ้น้ำยาทาเล็บ น้ำยาล้างเล็บ หรือผลิตภัณฑ์ต่อเล็บที่ใช้เป็นประจำ
การติดเชื้อรา: มักจะมีลักษณะที่ต่างออกไป คือเล็บอาจหนาขึ้น มีสีเหลืองขุ่น หรือเปราะหักร่วมด้วย
โรคประจำตัวบางชนิด: ในกรณีที่พบได้ยากมากๆ จุดขาวบนเล็บอาจเป็นสัญญาณของโรคตับแข็ง, โรคไตเรื้อรัง หรือภาวะขาดโปรตีนอย่างรุนแรง แต่ผู้ป่วยมักจะมีอาการอื่นๆ ปรากฏร่วมด้วย