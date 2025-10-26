แพทย์เผยแล้ว 5 สัญญาณของร่างกาย กำลังร้องเตือน หากทำไม่ได้เหมือนเดิม แปลว่าร่างกายคุณกำลังแก่ก่อนวัย!
การมีสุขภาพดี ช่วยให้ชีวิตยืนยาว และมีความสุข หลายคนจึงพยายามหาวิธี “ชะลอวัย” ไม่ว่าจะภายนอกหรือภายใน ดร. มิทช์ เกน (Dr. Mitch Ghen) ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แบบองค์รวมและการชะลอวัย ได้เปิดเผย 5 สัญญาณสำคัญ ที่บ่งบอกถึงภาวะ “แก่ก่อนวัย” ที่ไม่ควรมองข้าม
1. ระยะเวลาพักฟื้นจากอาการป่วย
หากระบบภูมิคุ้มกันของเริ่มอ่อนแอลง ป่วยนานขึ้นและมีการติดเชื้อซ้ำบ่อยครั้ง ดร. เกนกล่าวว่า ตัวบ่งชี้สุขภาพที่สำคัญคือความสามารถในการฟื้นตัวจากไวรัส ซึ่งควรจะหายได้ภายใน 10 วัน นอกจากอาการเหนื่อยล้าเป็นประจำแล้ว อีกวิธีหนึ่งที่สามารถตรวจสอบภาวะอักเสบเรื้อรังได้ คือการตรวจสุขภาพช่องปากของคุณ
ดร. เกนระบุว่า “ลองตรวจสอบเหงือกของคุณ เหงือกไม่ควรมีเลือดออกหรืออักเสบเมื่อคุณแปรงฟันหรือใช้ไหมขัดฟันเป็นประจำ” และแนะนำให้ลดการอักเสบผ่านสารประกอบธรรมชาติ เช่น เคอร์คูมิน และ EGCG ซึ่งพบในขมิ้นและชาเขียว
2.กำลังในการกำมือ
เก็นกล่าวว่า “ความแข็งแรงของการจับที่มากขึ้นสัมพันธ์กับมวลกล้ามเนื้อที่ดีขึ้น สุขภาพหลอดเลือดและหัวใจ และอายุยืนยาวขึ้น” แต่เมื่ออายุมากขึ้น ร่างกายมักจะอ่อนแอลงและสูญเสียความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ดร. เกน กล่าวว่าอาการปวดข้อ ตึง และกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นสัญญาณเตือนว่าระบบกล้ามเนื้อของคุณกำลังเสื่อมสภาพ
3.ฮอร์โมนและความต้องการทางเพศ
เมื่ออายุมากขึ้น ระดับฮอร์โมนในร่างกายจะลดลงตามธรรมชาติ และอาจต้องผ่านช่วงปรับตัวหลายช่วง ซึ่งระหว่างนั้นคุณอาจรู้สึกไม่สบายใจ มีอาการแปรปรวนทางอารมณ์ ร้อนวูบวาบ มึนงง หรืออาจถึงขั้นผมร่วงและนอนไม่หลับ
ภาวะความต้องการทางเพศต่ำก็เป็นสัญญาณที่สังเกตได้ โดยเฉพาะในผู้หญิงที่กำลังอยู่ในวัยหมดประจำเดือน การบำบัดด้วยฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนสามารถเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ชายและผู้หญิงในเรื่องนี้ เช่นเดียวกับอาหารเสริมเพร็กแนนโนโลนและดีเอชอีเอ
4.ความหลงลืม
การรู้สึกสับสนหรือขี้หลงขี้ลืมมากกว่าปกติ หรือการมีปัญหาในการจดจ่อ ก็เป็นอีกสัญญาณหนึ่งของความชรา ในกรณีที่ร้ายแรงกว่านั้น อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพ ซึ่งทั้งหมดนี้บ่งชี้ว่าการทำงานของระบบความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Function) กำลังลดลง
ข่าวดีคือสมองสามารถฝึกฝนและเสริมสร้างได้เหมือนกับกล้ามเนื้อส่วนอื่น ๆ ดร. เกนแนะนำให้ท้าทายสมองของคุณด้วยเกมหรือภารกิจที่ต้องใช้ความคิด และให้ความสำคัญกับการนอนหลับ โดยควรรักษาสภาพห้องนอนให้มืด หลีกเลี่ยงการนำโทรศัพท์มือถือเข้าห้องนอน ปิด Wi-Fi และหลีกเลี่ยงยานอนหลับ
5.ความสามารถในการออกกำลังกาย
การรักษาความฟิตถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำหรับสุขภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ออกกำลังกายอย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์ และอุทิศเวลาอย่างน้อย 2 วันเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
หากรู้สึกเวียนศีรษะมากหรือหายใจไม่ออกหลังจากทำกิจกรรมเพียงเล็กน้อย นั่นอาจเป็นสัญญาณว่าหัวใจของคุณกำลังดิ้นรนเพื่อสูบฉีดเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนแต่ก่อน
ที่มา: unilad