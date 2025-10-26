ผู้เชี่ยวชาญเผย 3 เมนูอาหารเช้า หาซื้อง่าย ทานแล้ว ลดความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ภัยเงียบที่ทุกคนไม่ควรมองข้าม
ผู้เชี่ยวชาญเผยว่าอาหารเช้าสามัญเพียง 3 ชนิดนี้อาจมีบทบาทสำคัญในการลดความเสี่ยงของโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตจำนวนมากทั่วโลก โดยเฉพาะในสหราชอาณาจักรที่พบว่าประมาณ 1 ใน 3 ของผู้ใหญ่มีความดันโลหิตสูง แต่หลายคนกลับไม่รู้ตัว
ภาวะนี้ทำให้หัวใจต้องทำงานหนักขึ้นในการสูบฉีดเลือดไปทั่วร่างกาย ส่งผลให้ระบบไหลเวียนเลือดและอวัยวะสำคัญต่างๆ ต้องรับแรงกดดันมากเกินไป ซึ่งในระยะยาวอาจนำไปสู่โรคร้ายแรง เช่น โรคหลอดเลือดสมอง (stroke) หัวใจวาย โรคไต และภาวะสมองเสื่อมจากหลอดเลือด
ดังนั้น การควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง และอาหารก็มีบทบาทอย่างมากต่อค่าความดันโลหิตในแต่ละวัน
เกลือ (หรือโซเดียม) คือหนึ่งในตัวการหลักที่ทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้น เพราะโซเดียมจะทำให้ร่างกายกักเก็บน้ำไว้มากเกินไป จนเพิ่มแรงดันต่อผนังหลอดเลือด
แต่การลดเกลือเพียงอย่างเดียวอาจยังไม่เพียงพอ การเพิ่มโพแทสเซียมในอาหารก็เป็นอีกทางที่ช่วยให้ร่างกายขับโซเดียมส่วนเกินออกทางปัสสาวะ และยังช่วยให้หลอดเลือดคลายตัว ทำให้เลือดไหลเวียนได้สะดวกขึ้น
องค์การ American Heart Association ระบุว่า อาหารที่อุดมด้วยโพแทสเซียมมีความสำคัญในการควบคุมความดันโลหิต เพราะโพแทสเซียมช่วยลดผลกระทบจากโซเดียม
ยิ่งคุณบริโภคโพแทสเซียมมากเท่าไร ร่างกายก็จะขับโซเดียมออกมากขึ้น และช่วยลดแรงตึงในผนังหลอดเลือด ทำให้ความดันโลหิตลดลงได้
3 เมนูอาหารเช้าที่อุดมด้วยโพแทสเซียม ได้แก่
อะโวคาโด ข้อมูลเผยว่า เพียงอะโวคาโดครึ่งลูก ก็ให้โพแทสเซียมราว 364 มิลลิกรัม
โยเกิร์ตรสธรรมชาติ ข้อมูลจาก Healthline ระบุว่า โยเกิร์ตรสธรรมชาติเป็นแหล่งของแคลเซียม ไรโบฟลาวิน และโพแทสเซียม โดยโยเกิร์ต 1 ถ้วย (ประมาณ 245 กรัม) ให้โพแทสเซียมได้ถึง 380 มิลลิกรัม
น้ำส้มคั้นสด เว็บไซต์ Medical News Today ระบุว่า น้ำส้มคั้นสด 1 แก้วสามารถให้โพแทสเซียมได้สูงถึง 496 มิลลิกรัม ช่วยเติมพลังตอนเช้าและส่งผลดีต่อหัวใจ