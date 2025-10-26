ผู้ว่าฯปทุมชี้แจง ปฏิเสธสั่งยกเลิกคอนเสิร์ตออดี้ ยืนยันให้ดำเนินการตามความเหมาะสมตามแนวทางที่รัฐบาลกำหนด ด้านออดี้โพสต์คลิปขอโทษแล้ว

จากกรณีมีกระแสข่าวในสื่อออนไลน์ว่า นายพสิษฐ์ ธนชัยบุญยรัตน์ หรือออดี้ นักร้องชื่อดัง แจ้งยกเลิก คอนเสิร์ตที่จะจัดขึ้นในวันที่ 31 ต.ค.นี้ ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี โดยระบุ “แม้นายกฯ อนุญาต แต่ผู้ว่าฯ ปทุม ไม่อนุญาต” นั้น

ล่าสุดวันที่ 26 ต.ค.2568 ทาง เพจประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี ได้ออกมาชี้แจงว่า นายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้มีข้อชี้แจงว่า ไม่ได้มีข้อสั่งการ หรือการแจ้งให้ยกเลิกคอนเสิร์ต หรือกิจกรรมดนตรีในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีแต่อย่างใด

ทั้งนี้ จังหวัดปทุมธานีได้ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ/เกี่ยวข้อง ให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม และเป็นไปตามแนวทางที่รัฐบาลกำหนด ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวย้ำว่า “ขอเรียนยืนยันว่าไม่มีการแจ้งหรือสั่งการว่าไม่อนุญาตหรือให้ยกเลิกจัดกิจกรรมดังกล่าว”

ล่าสุด นายพสิษฐ์ ธนชัยบุญยรัตน์ หรือออดี้ ได้อัดคลิปออกมาโพสต์ขอโทษแล้ว โดยกล่าวว่า เป็นความเข้าใจผิด ที่กล่าวอ้างอิงถึงผู้ว่าฯ ปทุมธานี ดังกล่าว

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ด่วน! พบลูกไฟปริศนาบนท้องฟ้า เห็นชัดทั้งภาคกลาง ก่อนระเบิดดังสนั่น เผยคลิปนาทีระเบิด
2

เปิดรายละเอียดทั้งหมด หนังสือลงนาม 4 ฝ่าย ปฏิญญายุติศึก ไทย-กัมพูชา
3

เพื่อไทย เปิด 4 รายชื่อ สส.เสนอชิงหัวหน้าพรรค บิ๊กเนมมากประสบการณ์ทั้งนั้น 
4

เจ้าของร้านเกือบร้องไห้ จู่ๆ แบมแบม แวะมากินส้มตำ สั่งปิดร้าน งดรับลูกค้า ชาวเน็ตขอเมนู จะตามรอย
5

ทูลกระหม่อม ทรงโพสต์ กราบบังคมทูลลาสมเด็จแม่ ด้วยความรักและคิดถึง สถิตในดวงใจนิรันดร์
6

เผยสาเหตุ ปาร์ตี้หมูกระทะ เป็นลมหมดสติไป 5 ราย นอนเรียงบนถนน เตือนภัยสายปิ้งย่าง
7

สลดเก๋งอัลเมร่า เสียชีวิตหมดครอบครัวดิ่งคลองดับ4ศพ เด็ก3ขวบด้วย เผยสาเหตุ
8

หมอเผยสาเหตุ กินหมูกระทะ ช็อกทั้งวง อาเจียนวูบ หมดสติ-นอนกลางถนน
9

เผยโบราณราชประเพณี เรื่อง 'สรงน้ำพระบรมศพ การถวายหน้ากากทองคำ หักพระสาง'
10

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ให้ท่านผู้หญิงและคุณหญิง 5 ราย