งานวิจัยใหม่เผย ผมหงอกไม่ได้แปลว่าแก่เสมอไป แต่ร่างกายกำลังต่อสู้มะเร็ง

งานวิจัยใหม่ โดย สถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ญี่ปุ่น เผย การเกิดผมหงอกไม่ได้แปลว่าแก่เสมอไป แต่ร่างกายอาจกำลังต่อสู้มะเร็งอยู่

“ผมหงอก” เกิดจาก การลดลงของเม็ดสีเมลานิน ในรากผม ทำให้เส้นผมที่งอกใหม่ไม่มีสี ซึ่งโดยปกติแล้วเป็นผลจากอายุที่เพิ่มขึ้นตามธรรมชาติ แต่ผมหงอกอาจเป็นมากกว่าแค่สัญญาณของความชราหรือความเครียด

งานวิจัยล่าสุดจากมหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ชี้ว่า การที่ผมเปลี่ยนเป็นสีขาว อาจเป็นปฏิกิริยาป้องกันตามธรรมชาติที่ร่างกายเปิดใช้งานเพื่อยับยั้งการกลายเป็นมะเร็ง

ทีมนักวิจัยได้ตีพิมพ์รายงานในวารสาร Nature Cell Biology โดยระบุว่าเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดสี (McSCs) ในรูขุมขน อาจเข้าสู่สภาวะ “แก่ตัวพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง (senescence-coupled differentiation)” หลังจากที่ DNA ได้รับความเสียหาย สภาวะดังกล่าวทำให้เซลล์หยุดแบ่งตัวและสูญเสียความสามารถในการผลิตเม็ดสี ทำให้ผมเปลี่ยนเป็นสีขาว แต่ในขณะเดียวกันก็ช่วยป้องกันไม่ให้เซลล์นั้นกลายเป็นเซลล์มะเร็ง

งานวิจัยนี้ดำเนินการโดยศาสตราจารย์ เอมิ นิชิมูระ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยาสุอากิ โมริ จากสถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ พวกเขาได้ทำการทดลองในสัตว์และพบว่าเมื่อเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดสีเผชิญกับความเสียหายทางพันธุกรรม จะหยุดตัวเองผ่านกลไกสัญญาณ “p53–p21”

การหยุดตัวเองนี้จะนำไปสู่การเข้าสู่ระยะการแก่ตัวและการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้สูญเสียเม็ดสีและเส้นผมเปลี่ยนเป็นสีขาว ในทางกลับกัน หากกลไกป้องกันนี้ถูกทำลายโดยสารก่อมะเร็งหรือรังสียูวี เซลล์ที่เสียหายอาจหลีกเลี่ยงการถูกกำจัดและแบ่งตัวต่อไป ซึ่งอาจนำไปสู่การพัฒนาของมะเร็งผิวหนังชนิดเมลาโนมาที่ร้ายแรงได้

ศาสตราจารย์นิชิมูระชี้ว่า เซลล์ต้นกำเนิดกลุ่มเดียวกันนี้จะถูกกำหนดชะตาที่แตกต่างกันตามความเครียดและสัญญาณจากสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ “สูญเสียความสามารถในการงอกใหม่จนผมขาว” หรือ “เพิ่มจำนวนอย่างควบคุมไม่ได้จนกลายเป็นเนื้องอก”

งานวิจัยยังเผยว่า ตามปกติแล้ว เซลล์ต้นกำเนิดในรูขุมขนจะเคลื่อนที่ไปมาระหว่างรูขุมขนเพื่อรักษาระดับเม็ดสี แต่หากความสามารถในการเคลื่อนที่นี้สูญเสียหรือเสียหาย ปรากฏการณ์ผมหงอกก็จะเกิดขึ้น

ผลการศึกษาสรุปว่าผมหงอกอาจเป็นราคาที่ร่างกายต้องจ่ายเพื่อรักษาสุขภาพในระยะยาว กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ “ผมหงอกไม่เพียงแต่เป็นสัญญาณของความชราเท่านั้น แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้กับมะเร็งและการรักษาเสถียรภาพของเนื้อเยื่อของร่างกายอีกด้วย”

ที่มา: ettoday

