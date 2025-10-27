ตำรวจไซเบอร์ เตือนมุกใหม่มิจฉาชีพ! อ้างเป็นโรงพยาบาล หลอกว่าญาติป่วย ก่อนเร่งให้โอนเงิน แนะแนวทางป้องกันตั้งสติ โทรตรวจสอบกับญาติหรือโรงพยาบาลโดยตรง

วันที่ 27 ต.ค.2568 ตำรวจไซเบอร์ – บช.สอท. โพสต์แจ้งเตือนประชาชนถึงวิธีการหลอเหยื่อของมิจฉาชีพ ความว่า มุกใหม่มิจฉาชีพ! อ้างเป็นโรงพยาบาล หลอกว่าญาติป่วย ก่อนเร่งให้โอนเงิน

การหลอกลวงของแก๊งมิจฉาชีพในปัจจุบัน มักจะปรับรูปแบบให้แนบเนียนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีการใช้เบอร์โทรศัพท์ปกติทั่วไป และมีการแจ้งข้อมูลส่วนตัวของเราอย่างถูกต้องแม่นยำ ทำให้เหยื่อหลงเชื่อได้ง่ายขึ้น

วิธีหลอกลวงของมิจฉาชีพ

  • อ้างว่าโทรจากโรงพยาบาล บอกว่าเช่น เป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจังหวัดหรืออำเภอ
  • พูดจาสุภาพ บอกชื่อเรา และญาติได้ถูกต้องเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ
  • บอกว่าญาติของท่านได้รับบาดเจ็บ ต้องรีบชำระค่ารักษา
  • อ้างว่าผู้บาดเจ็บมีประกัน และใส่ชื่อเราเป็นผู้รับผลประโยชน์
  • โน้มน้าวให้เรารีบโอนเงินก่อน เเละบอกว่าหลังจากโอนเงินจะได้เงินคืนพร้อมวงเงินประกันในยอดที่สูงกว่า
    .

แนวทางป้องกัน

  • ตั้งสติ และ อย่ารีบโอนเงินทันที
  • โทรตรวจสอบกับญาติหรือโรงพยาบาลโดยตรง
  • โดยทั่วไปผู้สูงอายุ จะมักตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพกลุ่มนี้

ทั้งนี้ผู้ได้รับความเดือดร้อน สามารถแจ้งเบาะแสหรือความเสียหายออนไลน์ได้ที่: www.thaipoliceonline.go.th หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สายด่วน 1441 ตลอด 24 ชั่วโมง

