เทรนด์ใหม่ในหมู่สาวจีน ใช้ AI สร้างภาพคนไร้บานกำลังบุกรุก เพื่อทดสอบความรักของสามีหรือแฟน คนหลงเชื่อ กลัว จนแจ้งตำรวจหลายราย
ในปัจจุบัน “AI” ถูกพัฒนาไปไกล และถูกใช้งานเพื่ออำนวยความสะดวกให้มนุษย์ในหลาย ๆ ช่องทาง แต่ขณะเดียวกัน ก็ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดไม่น้อยเช่นกัน โดยเฉพาะการสร้างภาพหรือวิดีโอปลอมด้วย AI ก็ระบาดหนักไปทั่วโลก
ล่าสุดเกิดเทรนใหม่ขึ้น เมื่อผู้หญิงจีนบางกลุ่มหันมาใช้ภาพ AI คนเร่ร่อนบุกบ้าน เพื่อทดสอบว่าคู่รักของพวกเธอรักพวกเธอมากแค่ไหน บางคนยังสร้างภาพชุดหนึ่งและแต่งเรื่องขึ้นมาว่าตนเห็นคนไร้บ้านอยู่หน้าประตูบ้านและเชิญเขาเข้ามาทานอาหาร พวกเขาทำแบบนั้นเพื่อทดสอบว่าคู่ของพวกเขาใส่ใจพวกเขามากแค่ไหน บางวิดีโอกลายเป็นไวรัล มียอดไลก์มากกว่า 400,000 ครั้ง
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม หญิงคนหนึ่งในมณฑลอานฮุย ทางตะวันออกของจีนได้ส่งภาพดังกล่าวไปให้สามีของเธอที่กำลังออกไปทานอาหารเย็นกับเพื่อน ๆ ชายคนดังกล่าวคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงจึงโทรแจ้งตำรวจ เจ้าหน้าที่ตำรวจไปที่บ้านของพวกเขา และพบว่ารูปภาพที่เธอส่งให้เขานั้นถูกสร้างขึ้นโดย AI พวกเขาบอกกับผู้หญิงคนนั้นว่าเธอกำลัง “สร้างความกลัว” และ “กำลังผลาญทรัพยากรของรัฐ”
ในโพสต์เดือนตุลาคมอีกฉบับ ผู้หญิงคนหนึ่งกล่าวว่าเธอ “จะไม่ลองเล่นตลกกับคนไร้บ้านด้วย AI อีก” เนื่องจากคู่ครองของเธอขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่จัดการทรัพย์สิน ซึ่งมาที่บ้านเธอเพื่อตรวจดูอีกรายหนึ่งเล่าว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งในละแวกบ้านเล่นตลกแบบเดียวกันในกลุ่มแชท และเพื่อนบ้านคนหนึ่งโทรแจ้งตำรวจซึ่งสุดท้ายก็ลงโทษเธอที่เผยแพร่ข้อมูลเท็จ
ทนายความโจว จ่าวเฉิง กล่าวกับสำนักข่าว Legal Daily ว่า การล้อเล่นเรื่องคนไร้บ้านด้วย AI ซึ่งทำให้ครอบครัวของพวกเขาต้องโทรแจ้งตำรวจ ถือเป็นอาชญากรรม ตามกฎหมายการลงโทษของสำนักงานความปลอดภัยสาธารณะ ผู้ที่กระทำการดังกล่าวอาจต้องเผชิญกับการถูกคุมขัง 10 วันและปรับ 500 หยวน (ประมาณ 2.3 พันบาท)
หากภาพดังกล่าวแพร่หลายออกไปจนก่อให้เกิดความตื่นตระหนกอย่างกว้างขวาง ผู้รับผิดชอบก็อาจมีความผิดฐานสร้างข้อมูลเท็จและอาจถูกจำคุกสูงสุด 5 ปี
ที่มา: scmp