ด่วน พบลูกไฟใหญ่ในรัสเซียอีกลูก คล้ายที่พบในไทย คาดเป็นดาวตกชนิดระเบิด

เมื่อเวลา 21.30 น.วันที่ 27 ต.ค.2568 เพจเฟซบุ๊ก สมาคมดาราศาสตร์ไทย ได้โพสต์ข้อความว่า ” ด่วน! พบลูกไฟใหญ่ในรัสเซียอีกลูก เมื่อเช้าวันนี้ มีคลิป”

พร้อมกันนี้ทางเพจยังได้แนบ คลิป ลงไปในช่องแสดงความคิดเห็นด้วย โดยคลิปดังกล่าว จะปรากฎภาพของลูกไฟดวงใหญ่ วิ่งผ่านอยู่เหนือท้องฟ้า อย่างชัดเจน โดยลูกไฟดังกล่าว พุ่งตกลงมาด้วยความเร็ว พร้อมทั้งมีหางเป็นไฟสีแดง สีเขียวด้วย

ซึ่งที่ผ่านมาเมื่อคืนวันที่ 25 ต.ค.ที่ผ่านมา ทางประเทศไทย ก็พบกับลูกไฟลักษณะดังกล่าว ซึ่งทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ อธิบายว่า ลูกไฟดังกล่าคาดว่าเป็น “ดาวตกชนิดระเบิด” (Bolide) ที่อาจมากับฝนดาวตกโอไรออนิดส์ (Orionids) ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับดาวหางเลมมอนแต่อย่างใด

