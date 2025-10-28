คนละครึ่งพลัส ร้านค้าร่วมแล้ว 6 แสนราย เริ่มผูกกับฟู้ดเดลิเวอรี่ 3 พ.ย.68 ยันเปิดให้พ่อค้าแม่ค้า-วินมอไซค์ ร่วมได้ถึง 19 ธ.ค. 68 นี้
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง กล่าวว่า วันที่ 29 ต.ค.68 โครงการ คนละครึ่งพลัส จะเปิดให้ใช้สิทธิ์วันแรก ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก โดยมีผู้ลงทะเบียนครบ 20 ล้านคนแล้ว
นายเอกนิติ กล่าวว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ ฝากขอบคุณประชาชนที่ลงทะเบียนครบถ้วน ส่วนผู้ที่ถูกปฏิเสธราว 190,000 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งได้รับเงินช่วยเหลือผ่านบัตรโดยตรง
ด้านฝั่งร้านค้า มีผู้ลงทะเบียนแล้วประมาณ 590,000 ราย แบ่งเป็นร้านค้าเดิมราว 100,000 ราย และร้านค้าใหม่กว่า 400,000 ราย โดยรวมเกือบ 600,000 ราย และยังมีอีกราว 100,000 รายอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล
นายเอกนิติ กล่าวว่า ร้านค้ายังสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 19 ธ.ค. 68 โดยเปิดให้พ่อค้าแม่ค้ารายย่อย ร้านบริการนวด สปา และรถรับจ้างสาธารณะที่มีใบอนุญาตขนส่งร่วมโครงการได้
ทั้งนี้ วันที่ 3 พ.ย.68 ร้านค้าที่ลงทะเบียนแล้วกว่า 600,000 ราย จะสามารถเริ่มผูกกับแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ เพื่อขยายตลาดสู่ช่องทางออนไลน์ ซึ่งรัฐบาลตั้งใจให้ คนละครึ่งพลัส เป็นโครงการที่ช่วยเพิ่มทักษะและโอกาสทางรายได้ให้พ่อค้าแม่ค้า โดยบางแพลตฟอร์มจะลดค่า GP จากเดิม 30% เหลือเพียง 5% เพื่อจูงใจร้านค้าเข้าร่วม
“โครงการนี้ไม่ใช่แค่ช่วยลดค่าครองชีพ แต่ยังช่วยให้ร้านค้ารายย่อยขยายตลาดจากหน้าร้านสู่โลกออนไลน์ เพิ่มรายได้และเพิ่มทักษะการขายให้กับคนไทย” นายเอกนิติกล่าว
นอกจากนี้ รัฐบาลยังเตรียมจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับผู้ค้าผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ สอนเทคนิคการขายออนไลน์ การลดต้นทุน และการเข้าถึงแหล่งทุน เพื่อยกระดับศักยภาพทางธุรกิจของผู้ประกอบการรายย่อย