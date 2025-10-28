ร้านค้าต้องรู้ ปริ้นท์คิวอาร์โค้ดติดหน้าร้าน สแกนรับเงิน คนละครึ่งพลัส ไม่ได้ คิวอาร์โค้ดที่ใช้ต้องเป็นแบบใช้ครั้งเดียว สร้างใหม่ทุกครั้ง
กรณี รัฐเปิดโครงการคนละครึ่งพลัส และลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และได้รับสิทธิเรียบร้อยแล้ว โดยก่อนใช้สิทธิประชาชน ผู้ที่ได้รับสิทธิจะต้องเติมเงินเข้า G Wallet ในแอปฯ เป๋าตัง เพื่อใช้จ่ายเงินร่วมกับรัฐบาล เริ่มซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง 2568 ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค.68 เวลา 06.00-22.00 น. ถึงวันที่ 31 ธ.ค.68 รวมกว่า 2 เดือน นั้น
เมื่อวันที่ 28 ต.ค.68 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับร้านค้านั้นจะต้องดำเนินการตามที่กระทรวงการคลัง และธนาคารกรุงไทยกำหนดไว้ โดยคิวอาร์โค้ดที่ร้านค้าจะต้องเป็นคิวอาร์โค้ดสแกนจ่าย “คนละครึ่งพลัส” ต้องเป็นแบบใช้ครั้งเดียว ต้องใส่ราคา และสร้างใหม่ทุกครั้ง ร้านค้าปริ้นมาติดไว้ให้ลูกค้าสแกนจ่าย เหมือนคิวอาร์โค้ดบัญชีธนาคารไม่ได้
หากเป็นไปได้ ร้านค้าควรมีเครื่องสำรองที่ล็อคอินแอพพ์ถุงเงินไว้อีก 1-2 เครื่อง เพื่อความสะดวกในการใช้งาน เผื่อว่าเครื่องหลักมีปัญหา แบตหมด ติดสาย จะได้มีอีกเครื่องให้ลูกค้าสแกนจ่ายได้