เปิดสาเหตุ 1.9 แสนสิทธิ ไม่ผ่านคุณสมบัติ คนละครึ่งพลัส เจอกว่า 300 ราย เอี่ยวบัญชีม้า เปิดใช้จ่ายวันแรกพรุ่งนี้ 6 โมงเช้า ร้านค้าร่วมโครงการกว่า 5.6 แสนราย
วันที่ 28 ต.ค.2568 นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า รัฐบาลพร้อมเปิดใช้งานโครงการ “คนละครึ่งพลัส” อย่างเป็นทางการในวันที่ 29 ต.ค.นี้ เวลา 06.00 น. ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”
มีผู้ได้รับสิทธิรวม 20 ล้านคน แบ่งเป็น
- ผู้ที่ยื่นภาษี ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐ 2,400 บาท จำนวน 7.93 ล้านคน
- ผู้ที่ไม่ยื่นภาษี ได้รับสิทธิ 2,000 บาท จำนวน 12.07 ล้านคน
สามารถใช้จ่ายได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568
นายลวรณ กล่าวว่า ในการเปิดลงทะเบียนครั้งนี้ มีผู้ลงทะเบียนรวม 20.19 ล้านคน แต่มีผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติ 194,210 คน เนื่องจากเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 192,920 คน เสียชีวิต 758 คน เคยทำผิดเงื่อนไขโครงการก่อนหน้า 191 คน เกี่ยวข้องกับบัญชีม้า 341 คน
- อ่านข่าว : คนละครึ่งพลัส เริ่มใช้จ่ายวันแรก 29 ต.ค.นี้ ช่องทาง-วิธีเติมเงิน G Wallet
- อ่านข่าว : ใช้ผิดประเภทโดนระงับสิทธิ คนละครึ่งพลัส ซื้ออะไรได้บ้าง เช็กเงื่อนไข
ส่วนความพร้อมของร้านค้า ปัจจุบันมีร้านค้าร่วมโครงการแล้วกว่า 560,000 ร้าน และยังมีบางส่วนอยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติ โดยกระทรวงการคลังยืนยันว่า จะไม่มีการส่งข้อมูลยอดขายให้กรมสรรพากรแต่อย่างใด ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการยังสามารถสมัครได้จนถึงวันที่ 19 ธ.ค.2568 และจะเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิได้จริงระหว่างวันที่ 29 ต.ค.- 31 ธ.ค.2568
สำหรับเงื่อนไขการใช้สิทธิ “คนละครึ่งพลัส”
- รัฐช่วยจ่าย 50% ผู้ได้รับสิทธิ์จ่ายเองอีก 50%
- ใช้ได้ไม่เกิน วันละ 200 บาทจากรัฐ หรือรวมไม่เกิน วันละ 400 บาทต่อคน
- ใช้ได้เฉพาะร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น.
- ห้ามแลกเป็นเงินสดหรือซื้อสินค้าต้องห้าม เช่น สลากกินแบ่งรัฐบาล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เหล้า เบียร์ ไวน์ ยาสูบ บัตรกำนัล หรือบัตรเงินสด
สำหรับสินค้าและบริการที่ใช้สิทธิได้ ได้แก่ ร้านอาหาร เครื่องดื่ม ร้านขายของใช้ประจำวัน คาเฟ่ บริการนวด สปา ทำเล็บ ทำผม รวมถึงบริการขนส่งสาธารณะ เช่น รถแท็กซี่ รถตู้ รถสองแถว มอเตอร์ไซค์รับจ้าง รถไฟฟ้า
สำหรับการใช้บริการสั่งอาหาร ผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี Grab, Lineman, Robinhood,ShopeeFood จะเริ่มใช้ได้วันที่ 7 พ.ย.2568 นี้
ทั้งนี้ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเริ่มใช้จ่ายครั้งแรกก่อนวันที่ 11 พ.ย.2568 ไม่อย่างนั้นจะถูกตัดสิทธิการใช้งาน