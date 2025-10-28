โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ โพสต์ ‘ดีใจ…สปสช.จ่ายหนี้แล้ว 122.80 บาท รพ.จะนำเงินจำนวนนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ป่วยต่อไป
เมื่อวันที่ 28 ต.ค.68 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ เผยแพร่ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุถึงกรณีที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ค้างชำระค่าบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล จนทำให้ทางโรงพยาบาลต้องปิดให้บริการผู้ป่วยนอกสิทธิบัตรทองไป เมื่อวันที่ 16 ต.ค. ที่ผ่านมาว่า ตามที่สปสช.ใช้วิธีการ หาวิธีลดการจ่ายเงิน รพ.มงกุฎวัฒนะ และรพ.ต่างๆ ตามข่าวนั้น
รพ.มงกุฎวัฒนะ มีความดีใจฉิพ…หายที่จะแจ้งให้ทุุกท่านทราบว่าทาง รพ.ได้รับเงินจาก สปสช.ในรอบเดือนตค. 2568 เป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นจำนวนมากถึง 122.80 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบสองบาทกับอีกแปดสิบสตางค์) รพ.จะนำเงินจำนวนนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ป่วยต่อไป
ปล.รอบนี้ถ้าจ่ายที่ตามตกลง และหัก prepaid รพ.มงกุฎวัฒนะควรได้ประมาณ 23 ล้านบาท