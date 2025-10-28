ศธ. ออกประกาศใหม่ ยกเลิกแนวทางปฏิบัติเดิม ไม่สั่งห้ามโรงเรียนงดจัดงานรื่นเริง

เฟซบุ๊ก Jessada Denduangboripant อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยแพร่ประกาศของ กระทรวงศึกษาธิการ มีหนังสือใหม่ถึงหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด ให้ยกเลิกแนวทางปฏิบัติเดิม ที่ออกมาวันก่อน หลัง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต

สำนักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้ยกเลิกแนวทางการดำเนินการตามที่หนังสืออ้างถึงดังนี้

1. ให้โรงเรียนเอกชนทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา 30 วัน

2. การจัดกิจกรรมในหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มีผลต่อการเสริมการพัฒนาของเด็ก กิจกรรมตามประเพณี วัฒนธรรมของชนชาติใด ศาสนาใดก็ตาม ดำเนินการตามปกติ โดยให้โรงเรียนใช้ดุลยพินิจตามความเหมาะสม

3. กิจกรรมที่มีลักษณะรื่นเริง นอกเหนือจากข้อ 2 พิจารณาปรับรูปแบบให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์

4. ขอความร่วมมือให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียนเอกชนไว้ทุกข์ โดยพิจารณาตามความเหมาะสม

5. ให้โรงเรียนเอกชนเผยแพร่พระราชกรณียกิจ และจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 

