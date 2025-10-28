รื้อออกแล้ว หลังดราม่า พ่นสีดำใส่ดอกไม้ประดับ งานยี่เป็งเชียงใหม่ เทศบาลเร่งแก้ไข อยู่ระหว่างปรับโคมไฟและซุ้มประดับ

วันที่ 28 ต.ค.2568 จากกรณีการเปลี่ยนสีประติมากรรมสวนดอกไม้ บริเวณเกาะกลางเชิงสะพานนวรัฐฝั่งตะวันตก กลางเมืองเชียงใหม่ จากเดิมที่เป็นดอกไม้สีสันสดใสสวยงาม มีการพ่นสีดำทับดอกไม้ทั้งหมด จนกลายเป็นกระแสวิจารณ์หนักและพากันแชร์ภาพในสื่อสังคมออนไลน์

ต่อมา นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ได้จัดประชุมร่วมกันเพื่อวางแนวทางในการปรับเปลี่ยนรูปแบบ โดยเฉพาะการประดับตกแต่งเมืองเพื่อให้เหมาะสม โดยได้ข้อสรุปว่าจะนำดอกไม้สีขาวมาปลูกประดับเพิ่มเติม และจะหารือเพื่อปรับปรุงให้มีความสวยงามมากกว่านี้

ล่าสุด เพจ วิทยุจราจร จราจรเพื่อชุมชนเชียงใหม่ ได้โพสต์ภาพบริเวณประติมากรรมดอกไม้ที่ถูกพ่นสีดำทับ ปรากฏว่าได้มีการรื้อถอนเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ดังกล่าวแล้ว

โดยระบุข้อความว่า “เร่งปรับรูปแบบ! ให้งดงามรับยี่เป็งเชียงใหม่และสมพระเกียรติถวายความอาลัยหลังเสียงสะท้อนจากประชาชน “เทศบาลนครเชียงใหม่” ขยับทันที! จุดดอกไม้ ถนนท่าแพ การตกแต่งเมืองในงาน ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ปี 2568 ถูกนำกลับไปปรับปรุงใหม่อีกครั้ง หลังประชาชนหลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่อง “สีสันและอัตลักษณ์ของล้านนา”

นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เผยว่า เทศบาล “น้อมรับทุกความคิดเห็น” และพร้อมปรับให้เหมาะสมกับบรรยากาศแห่งความอาลัยแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ภายใต้แนวคิด “สายธารแห่งพระเมตตา ไหว้สาพระพันปีหลวง ทวยราษฎร์ทั้งปวงล้วนสดุดี ภักดีสถิตในใจนิรันดร์”

ตอนนี้อยู่ระหว่างปรับโคมไฟและซุ้มประดับให้สะท้อนเอกลักษณ์ล้านนา สมพระเกียรติ และให้เสร็จทันก่อนพิธีเปิดงาน”

