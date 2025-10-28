ย้ำ คนได้สิทธิ คนละครึ่งพลัส เตือนอย่าใช้ผิด ซื้ออะไรได้-ไม่ได้ เช็กเลยก่อนโดนตัดสิทธิ เริ่มใช้จ่ายวันนี้เป็นวันแรก
เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 68 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการ “คนละครึ่งพลัส” ของรัฐบาล เตรียมเปิดให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิกว่า 25 ล้านคน เริ่มใช้จ่ายวันแรกในวันที่ 29 ตุลาคม 2568 ผ่านแอป เป๋าตัง โดยรัฐบาลยังคงสนับสนุนค่าใช้จ่าย 50% ไม่เกินวันละ 200 บาท
กระทรวงการคลังย้ำว่า การใช้สิทธิต้องอยู่ในขอบเขตที่กำหนด หากนำไปใช้ “ผิดประเภท” เช่น ซื้อสินค้าต้องห้ามอย่าง สุรา บุหรี่ สลากกินแบ่งรัฐบาล น้ำมันเชื้อเพลิง บัตรกำนัล หรือการจ่ายค่าสาธารณูปโภค จะถูกระบบตรวจจับและ ระงับสิทธิการใช้งานทันที
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถใช้สิทธิได้กับ ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ เช่น ร้านอาหาร เครื่องดื่ม ของใช้ประจำวัน ของสดในตลาด ร้านค้าทั่วไป รวมถึงบริการในชีวิตประจำวันบางประเภทที่มีการลงทะเบียนถูกต้องกับกระทรวงการคลัง
ส่วนผู้ค้ารายใหม่ที่ต้องการเข้าร่วม สามารถสมัครผ่านแอป “ถุงเงิน” ได้เช่นกัน โดยโครงการ “คนละครึ่งพลัส” จะเปิดให้ใช้สิทธิจนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568