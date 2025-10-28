เปิดขึ้นตอน ใช้คนละครึ่งพลัส ซื้อบัตรรถไฟฟ้าบีทีเอส แบบที่ยวเดียว ผ่านเป๋าตัง โดยใช้ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.00 น. ใช้สิทธิได้ไม่เกิน 200 บาท / คน / วัน

วันที่ 29 ต.ค. 2568 เป็นวันแรกสำหรับการใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งพลัส รถไฟฟ้าบีทีเอส และสายสีทอง ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการซื้อตั๋วรถไฟฟ้า บัตรโดยสารเที่ยวเดียว (Single Journey Card) โครงการคนละครึ่งพลัส ผ่านแอปฯ เป๋าตัง

1. เติมเงินใส่แอปฯ เป๋าตัง ในช่อง G – Wallet
2. กดแถบ โครงการคนละครึ่งพลัส และสแกน QR เพื่อใช้สิทธิ
3. สแกน QR ที่เจ้าหน้าที่สถานี เพื่อชำระค่าโดยสาร
4. กดปุ่มยืนยันการชำระเงิน และใส่รหัส PIN
5. ทำรายการสำเร็จ จะได้รับสลิปจากแอปฯ เป๋าตังยืนยัน

สำหรับโครงการคนละครึ่งพลัส สามารถใช้ร่วมกับประเภทบัตรโดยสารเที่ยวเดียว (Single Journey Card) โดยใช้ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.00 น. ใช้สิทธิได้ไม่เกิน 200 บาท / คน / วัน และบัตรจะไม่สามารถคืนเป็นเงินสดได้ ทั้งนี้ ไม่สามารถใช้เติมเงิน เติมเที่ยวเดินทาง ในบัตรแรบบิทได้

