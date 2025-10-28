แนะวิธีค้นหา พิกัด ร้านค้า-สินค้า ใกล้ตัว เข้าร่วมโครงการ คนละครึ่งพลัส ใครอยู่จังหวัดไหน สามารถกดค้นหา หรือจะกรอกชื่อร้านค้า หรือสินค้าที่ถูกใจได้เลย

วันที่ 29 ต.ค. 2568 วันนี้เป็นวันแรกสำหรับการใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งพลัส หลายๆคนที่ได้สิทธิสงสัยว่าร้านไหนที่เข้าร่วมโครงการ เราสามารถกดค้นหาร้านค้าที่ร่วมรายการได้ไม่ยาก โดยสังเกตโลโก้ของแต่ละร้านว่ามีสัญลักษณ์ของคนละครึ่งพลัสหรือไม่

หรือสามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่งพลัส.com โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1.คลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ www.คนละครึ่งพลัส.com 2.คลิกเข้าไปที่เมนู ค้นหาร้านค้า 3.เมื่อเข้าไปหน้าแรกของการค้นหาร้านค้า ระบบจะพาไปที่เว็บไซต์ https://tungngern.krungthai.com/ ซึ่งเราสามารถเลือกพิกัดจังหวัด ใครอยู่จังหวัดไหน สามารถกดค้นหา หรือจะกรอกชื่อร้านค้า หรือสินค้าที่ถูกใจ หรือจะคลิกที่ คนละครึ่งพลัส เพื่อค้นหาได้เลย

