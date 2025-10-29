สุดเศร้า สารวัตรมัน อดีตนักมวยชื่อดัง เสียชีวิตแล้ว เพื่อนแห่โพสต์อาลัยต่อการจากไปในครั้งนี้ เผยประวัติของ สารวัตรมัน เมื่อครั้งอยู่บนสังเวียน
จากกรณีมีการขอรับบริจาคเลือด เพื่อช่วยเหลือ พ.ต.ต.ธีระพงศ์ แก้วหนองเสม็ด หรือ สารวัตรมัน เป็นอดีตนักมวยดัง โดยระบุว่า
“ด่วน ขอความช่วยเหลือ เพื่อนๆ อาจารย์ ที่อยู่ กทม. ขอรับบริจาคเลือดให้พี่มัน พี่ชายผมเอง (นายธีระพงค์ แก้วหนองเสม็ด) ที่โรงพยาบาลลตำรวจ (กทม.) ได้ทุกกรุ๊ปเลือด เพราะพี่มันใช้ไป 20 กว่าถุงแล้ว ไม่เพียงพอ จึงขอแจ้งความประสงค์รับ บริจาค ขอขอบคุณทุกๆ คนครับ”
ล่าสุดวันที่ 29 ต.ค.68 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.ต.ธีระพงศ์ แก้วหนองเสม็ด หรือ สารวัตรมัน อดีตนักมวยชื่อดัง เสียชีวิตแล้ว ท่ามกลางความโศกเศร้าของคนในครอบครัวและเพื่อนๆ
จากการตรวจสอบเฟซบุ๊ก พ.ต.ต.ธีระพงศ์ แก้วหนองเสม็ด พบว่ามีเพื่อนๆ เข้ามาโพสต์ภาพ พร้อมคอมเมนต์แสดงความอาลัยเสียใจกันเป็นจำนวนมาก
สำหรับ พ.ต.ต.ธีระพงศ์ หรือ สารวัตรมัน เป็นอดีตนักมวยดัง ใช้ชื่อในวงการมวยคือ “ธีรพงษ์ ไดสตาร์ยิม” เกียรติประวัติ แชมป์ IBF Pan Pacific รุ่นแบนตัมเวท (2546 – 2549)
ชิง 18 ธันวาคม 2546 ชนะน็อคยกที่ 11 เชอร์วิน มานาทัด (ฟิลิปปินส์) ที่ กรุงเทพมหานคร
ป้องกันแชมป์ครั้งที่ 1, 27 เมษายน 2547 ชนะน็อค เอลเดน เดอลาครูซ (ฟิลิปปินส์) ยก 6 ที่ จ.นครราชสีมา
ป้องกันแชมป์ครั้งที่ 2, 12 กรกฎาคม 2547 ชนะคะแนน ไมเคิล โดมิงโก (ฟิลิปปินส์) ที่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
ป้องกันแชมป์ครั้งที่ 3, 20 พฤษภาคม 2548 ชนะคะแนน นาธาน บาร์เซโลนา (ฟิลิปปินส์) ที่ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ป้องกันแชมป์ครั้งที่ 4, 20 มิถุนายน 2548 ชนะคะแนน ริโก้ เกนอน (ฟิลิปปินส์) ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ป้องกันแชมป์ครั้งที่ 5, 18 พฤศจิกายน 2548 ชนะคะแนน เดนเต้ คอนติก้า (ฟิลิปปินส์) ที่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์