ขอรับบริจาคเลือดด่วน ช่วย สารวัตรมัน อดีตนักมวยชื่อดัง เผยใช้ไปแล้วกว่า 20 ถุง
วันที่ 27 ต.ค.68 สมาชิกเฟซบุ๊ก “Eakawong Sungreang” โพสต์ขอรับบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือ พ.ต.ต.ธีระพงศ์ แก้วหนองเสม็ด หรือ สารวัตรมัน เป็นอดีตนักมวยดัง โดยระบุข้อความว่า
“ด่วน ขอความช่วยเหลือ เพื่อนๆ อาจารย์ ที่อยู่ กทม. ขอรับบริจาคเลือดให้พี่มัน พี่ชายผมเอง (นายธีระพงค์ แก้วหนองเสม็ด ) ที่โรงพยาบาลลตำรวจ (กทม.) ได้ทุกกรุ๊ปเลือดเพราะพี่มันใช้ไป 20 กว่าถุงแล้ว ไม่เพียงพอ จึงขอแจ้งความประสงค์รับ บริจาค ขอขอบคุณทุกๆ คนครับ
สำหรับ พ.ต.ต.ธีระพงศ์ หรือ สารวัตรมัน เป็นอดีตนักมวยดัง ใช้ชื่อในวงการมวยคือ “ธีรพงษ์ ไดสตาร์ยิม” เกียรติประวัติ แชมป์ IBF Pan Pacific รุ่นแบนตัมเวท (2546 – 2549)
ชิง 18 ธันวาคม 2546 ชนะน็อคยกที่ 11 เชอร์วิน มานาทัด (ฟิลิปปินส์) ที่ กรุงเทพมหานคร
ป้องกันแชมป์ครั้งที่ 1, 27 เมษายน 2547 ชนะน็อค เอลเดน เดอลาครูซ (ฟิลิปปินส์) ยก 6 ที่ จ.นครราชสีมา
ป้องกันแชมป์ครั้งที่ 2, 12 กรกฎาคม 2547 ชนะคะแนน ไมเคิล โดมิงโก (ฟิลิปปินส์) ที่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
ป้องกันแชมป์ครั้งที่ 3, 20 พฤษภาคม 2548 ชนะคะแนน นาธาน บาร์เซโลนา (ฟิลิปปินส์) ที่ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ป้องกันแชมป์ครั้งที่ 4, 20 มิถุนายน 2548 ชนะคะแนน ริโก้ เกนอน (ฟิลิปปินส์) ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ป้องกันแชมป์ครั้งที่ 5, 18 พฤศจิกายน 2548 ชนะคะแนน เดนเต้ คอนติก้า (ฟิลิปปินส์) ที่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (วิกิพีเดีย)