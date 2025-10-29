หญิงไทย พลัดตกจากชั้น 3 อาคารในปอยเปต เสียชีวิตสลด ตร.กัมพูชารุดสอบสาเหตุ เช็กกล้องวงจรปิดภายในตัวอาคารและบริเวณรอบๆ
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 29 ต.ค.68 มีรายงานข่าวว่า หญิงไทยรายหนึ่ง พลัดตกจากชั้น 3 ของตึกในย่านการค้าของเมืองปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา และเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
ชาวกัมพูชาที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ ระบุได้ยินเสียงดังคล้ายสิ่งของตกจากที่สูง เมื่อหันไปดูตามเสียง พบร่างของหญิงคนดังกล่าวนอนแน่นิ่งอยู่บนพื้น คาดน่าจะเสียชีวิตทันที
หลังเกิดเหตุตำรวจเมืองปอยเปต และทีมแพทย์ เดินทางไปตรวจสอบและยืนยันว่า หญิงไทยคนดังกล่าวเสียชีวิตแล้ว จากนั้นตำรวจล้อมสถานที่เกิดเหตุและเข้าตรวจสอบอาคาร รวมทั้งกล้องวงจรปิดภายในตัวอาคารและบริเวณรอบๆ เพื่อหาสาเหตุของการพลัดตกลงมา
อาสาสมัครรายหนึ่งของศูนย์ประสานงานช่วยเหลือคนไทยในต่างแดน ภาคตะวันออก IMF กล่าวว่า ทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว ขณะนี้กำลังให้เครือข่ายในปอยเปตตรวจสอบ รายละเอียดของหญิงคนดังกล่าว รวมทั้งอาคารดังกล่าวว่าประกอบธุรกิจอะไร คาดว่าจะทราบรายละเอียดภายในวันนี้