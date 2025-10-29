เที่ยวดีมีคืน 2568 เริ่มแล้ว ลดหย่อนสูงสุดถึง 30,000 บาท ปักหมุด 55 เมืองรอง ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม ถึง 15 ธันวาคม 2568
เป็นอีกโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยว สำหรับเที่ยวดีมีคืน ปี 2568 โดยเปิดให้ทั้งประชาชนและภาคธุรกิจได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างเต็มที่ ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม ถึง 15 ธันวาคม 2568
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศ หรือ เที่ยวดีมีคืน ปี 2568 เริ่มต้นขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการ โดยมีเป้าหมายหลักในการกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศอย่างทั่วถึง และสร้างแรงจูงใจให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวไปยังจังหวัดท่องเที่ยวรองมากขึ้น
บุคคลธรรมดา : เที่ยวเมืองรอง ลดหย่อนสูงสุด 30,000 บาท
สำหรับผู้มีเงินได้บุคคลธรรมดา สามารถนำค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในประเทศมาหักลดหย่อนภาษีได้ โดยแบ่งตามพื้นที่การใช้จ่าย ดังนี้
- เที่ยวเมืองหลัก : หักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุด 20,000 บาท (คิดในอัตรา 1 เท่า)
- เที่ยวเมืองรอง : ได้รับสิทธิสุดพิเศษ โดยนำค่าใช้จ่ายมาหักลดหย่อนได้ในอัตรา 1.5 เท่าของจำนวนที่จ่ายจริง ทำให้สามารถลดหย่อนได้สูงสุดถึง 30,000 บาท (จากการจ่ายจริงไม่เกิน 20,000 บาท)
ค่าใช้จ่ายที่ใช้สิทธิได้ ครอบคลุมถึงค่าที่พักในโรงแรม, โฮมสเตย์ไทย, ที่พักที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าบริการของร้านอาหารที่จดทะเบียน VAT เท่านั้น
สิ่งสำคัญที่ต้องรู้ คือ การใช้สิทธิในวงเงินที่เกิน 10,000 บาท จะต้องใช้หลักฐานเป็น e-Tax Invoice & e-Receipt เท่านั้น ส่วน 10,000 บาทแรกสามารถใช้ใบกำกับภาษีแบบกระดาษได้ ดังนั้นนักท่องเที่ยวที่วางแผนใช้สิทธิเต็มวงเงิน จึงควรเตรียมพร้อมขอเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
นิติบุคคลได้สิทธิจัดสัมมนา “หักรายจ่าย 2 เท่า”
มาตรการนี้ยังสนับสนุนภาคธุรกิจองค์กร โดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จัดอบรมสัมมนาภายในประเทศในช่วงเวลาดังกล่าว จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการหักรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน
หากจัดงานในเมืองรอง หักรายจ่ายได้ 2 เท่าของจำนวนที่จ่ายจริง ขณะที่จัดในเมืองหลัก หักรายจ่ายได้ 1.5 เท่าของจำนวนที่จ่ายจริง ค่าใช้จ่ายที่นำมาหักได้ครอบคลุมทั้งค่าห้องสัมมนา ค่าห้องพัก และค่าขนส่ง โดยต้องมีหลักฐานเป็น e-Tax Invoice & e-Receipt เป็นหลัก
รายชื่อ 55 เมืองรองคือเป้าหมายสำคัญ
รายชื่อ 55 จังหวัดเมืองรองที่ได้รับอัตราลดหย่อนสูงสุด ครอบคลุมทุกภูมิภาค อาทิ ภาคเหนือ (เชียงราย, น่าน, ลำปาง, แม่ฮ่องสอน ฯลฯ) ภาคอีสาน (เลย, สกลนคร, บึงกาฬ, ร้อยเอ็ด ฯลฯ) ภาคกลาง (ลพบุรี, สุพรรณบุรี, นครนายก ฯลฯ) และภาคใต้ (ตรัง, ระนอง, ชุมพร, นครศรีธรรมราช ฯลฯ) โดยสามารถเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม จนถึง 15 ธันวาคม 2568
นอกจากนี้ ยังมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการโรงแรมโดยตรง โดยให้สิทธินำรายจ่ายในการปรับปรุง ซ่อมแซม หรือต่อเติมอาคารโรงแรม มาหักเป็นรายจ่ายได้ 2 เท่า จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569 เพื่อสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานการบริการ
ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีนี้ได้ สำหรับการยื่นภาษีเงินได้ในปี 2568 ที่จะถึงนี้ ถือเป็นโอกาสทองส่งท้ายปีสำหรับการเที่ยวแบบคุ้มค่า