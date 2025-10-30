หมอเจด แชร์ 5 ผัก ราคาหลักสิบในตลาด ช่วยคุมน้ำตาล-ลดพุง ชี้แค่เพิ่มผักในมื้ออาหารทุกวัน ก็ช่วยเปลี่ยนระบบเผาผลาญ ฮอร์โมน น้ำตาลในเลือดได้

นพ.เจษฎ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ รองผู้อำนวยการกิจการด้านปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โพสต์เฟซบุ๊ก “หมอเจด” ให้ความรู้เกี่ยวกับผักที่ช่วยควบคุมระดับน้ำตาล โดยระบุข้อความว่า ผักพื้นบ้านราคาหลักสิบ แต่หมออยากให้กินทุกวัน

หลายคนพยายามคุมอาหาร ลดแป้ง ลดน้ำตาล แต่ก็ยังหิวบ่อย หรือกินนิดเดียวก็อ้วนง่าย เพราะขาดยังขาดการกินไฟเบอร์ดี + ผักที่ช่วยคุมอินซูลินโดยตรง

ซึ่งจริงๆ แล้วอยากบอกเลยว่าของบางอย่างไม่จำเป็นต้องแพง ไม่ต้องหาผักนอกหรือซูเปอร์ฟู้ดอะไรที่หาซื้อยาก ผักบ้านๆ ราคาหลักสิบในตลาดนี่แหละ คือของอยากให้กินทุกวันที่สุด

วันนี้ผมเลยจะมาแชร์ผักไทยที่ช่วยคุมน้ำตาล + ลดความอยาก + ลดพุงจากอินซูลินแบบธรรมชาติ

1.บวบ ผักเนื้อใส ย่อยง่ายมาก เหมาะกับคนที่หิวเร็ว หิวง่ายเหมือนกระเพาะโล่งทั้งวัน
ใยอาหารชนิดละลายน้ำในบวบ ช่วยเคลือบทางเดินอาหาร ทำให้การดูดซึมน้ำตาลช้าลงแบบธรรมชาติ กินแล้วจะรู้สึกอิ่มนานขึ้นโดยไม่อึดอัด เหมาะสำหรับคนเริ่มทำ IF หรือคนไตเสื่อมเริ่มต้นด้วยครับ

2.ตำลึง ไม่ใช่แค่ผักตามรั้ว แต่ตำลึงสามารถช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลจากลำไส้และลดภาวะดื้ออินซูลินได้ เหมาะกับคนที่กินไม่เยอะแต่พุงออก หรือเป็นเบาหวานระยะเริ่มต้น เอาไปลวก ต้มจิ้มน้ำพริก หรือใส่แกงจืดก็ได้ครับ

3.ฟักทอง คนชอบเข้าใจผิดว่าฟักทองหวาน = น้ำตาลขึ้น จริงๆ GI ต่ำมาก กินแล้วอิ่มนาน + น้ำตาลขึ้นช้า แนะนำกินแบบนึ่ง ไม่ต้องชุบแป้งทอด ไม่ต้องใส่น้ำตาลเพิ่ม คนที่ควบคุมน้ำหนักหรือเบาหวาน แทนข้าวเย็นได้เลยครับ

4.ผักบุ้ง เวลาน้ำตาลขึ้นพรวดช่วงหลังอาหาร ผักบุ้งช่วยได้จริง เพราะมีสารที่ช่วยให้ตับไวต่ออินซูลินมากขึ้น ทำให้น้ำตาลกลับสู่ระดับปกติเร็วขึ้น แนะนำผัดน้ำมันน้อย / ลวกกับน้ำน้อย ไม่ใช่ผัดไฟแรงน้ำมันท่วมแบบร้านข้าวแกง

5.ยอดฟักแม้ว เส้นใยสูงกว่าผักกาดหรือผักบุ้งหลายเท่า ทำให้อิ่มเร็วมากและชะลอการดูดซึมน้ำตาล
เหมาะกับคนที่หิวตลอด หิวตอนดึก หรือต้องการคุมอินซูลินแบบจริงจัง จะผัดน้ำมันหอยแบบบาง ๆ หรือลวกกินกับน้ำพริกก็ได้

“บางครั้งแค่ลองเพิ่มผักลงในมื้ออาหารทุกวัน ก็ช่วยเปลี่ยนระบบเผาผลาญ ฮอร์โมน และน้ำตาลในเลือดได้แล้ว ลองเริ่มจากอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนก็พอครับ ไม่ต้องทำครบหมดในวันเดียว และควรทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ แค่เริ่มดูแลตัวเองวันนี้ ดีกว่ารอให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนนะครับ” นพ.เจษฎ์ ระบุ

