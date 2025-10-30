อาลัย ตำรวจหนุ่ม สน.มักกะสัน ล้มหมดสติกลางทางระหว่างปฏิบัติหน้าที่ สุดยื้อเสียชีวิตสลด หลังพยายามปั๊มหัวใจช่วยและเร่งนำส่งโรงพยาบาล

วันที่ 30 ต.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) โพสต์แสดงความอาลัยเจ้าหน้าที่ตำรวจมักกะสัน เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ ระบุว่า

เกิดเหตุเศร้าสลด ขณะ จ.ส.ต.อนุรักษ์ โคตรพงศ์ ผบ.หมู่ (ป.) ปฏิบัติราชการฝ่ายสืบสวน สน.มักกะสัน ออกปฏิบัติหน้าที่ในห้วงระดมกวาดล้างอาชญากรรม ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ออกสืบสวนหาข่าวในพื้นที่รับผิดชอบในวันที่ วันที่ 29 ตุลาคม 2568 เวลา 22.30 น.

เมื่อมาถึงภายใน ซอยปรีดีย์พนมยงค์ 38 จ.ส.ต.อนุรักษ์ฯ เกิดอาการแน่นหน้าอก หายใจไม่ออก และล้มหมดสติลงกลางทาง พลเมืองดีที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวได้รีบเข้าช่วยเหลือ พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและกู้ภัยให้เข้าทำการปั๊มหัวใจ (CPR) เบื้องต้น ก่อนรีบนำส่งโรงพยาบาลสุขุมวิท

ต่อมา พ.ต.อ.อุรัมพร ขุนเดชสัมฤทธิ์ ผกก.สน.มักกะสัน พร้อมด้วย พ.ต.ท.ธนาธิป จิตราคนี รอง ผกก.สส.ฯ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน และญาติของผู้เสียชีวิต ได้เดินทางไปติดตามอาการอย่างใกล้ชิด แต่เวลา 00.15 น.ของวันที่ 30 ตุลาคม 2568 แพทย์โรงพยาบาลสุขุมวิทแจ้งว่า จ.ส.ต.อนุรักษ์ โคตรพงศ์ ได้เสียชีวิตแล้ว

กองบัญชาการตำรวจนครบาล ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ จ.ส.ต.อนุรักษ์ โคตรพงศ์ ผบ.หมู่ (ป.) ปฏิบัติราชการฝ่ายสืบสวน สน.มักกะสัน

อาลัย ตำรวจหนุ่ม สน.มักกะสัน ล้มหมดสติกลางทางระหว่างปฏิบัติหน้าที่ สุดยื้อเสียชีวิตสลด หลังพยายามปั๊มหัวใจช่วยและเร่งนำส่งโรงพยาบาล

อาลัย ตำรวจหนุ่ม สน.มักกะสัน ล้มหมดสติกลางทางระหว่างปฏิบัติหน้าที่ สุดยื้อเสียชีวิตสลด หลังพยายามปั๊มหัวใจช่วยและเร่งนำส่งโรงพยาบาล

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

3 เยาวชนอายุ 14-16 ยิงคู่รักดับริมหาด หลังเห็นรถสวย เดินไปขอ แต่ถูกปฏิเสธ
2

ราคาทองวันนี้ 30 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่20 ผันผวน ร่วงลงแรงอีกแล้ว
3

7คนแล้วรางวัลที่1 พ่อแก่เงินล้าน สาวมองตาขอได้12ล้าน เจอผ่านแท็บเล็ต งวดนี้มีอึ้ง
4

เตือน! ร้านค้า-ผู้ได้รับสิทธิ คนละครึ่งพลัส ห้ามซื้อสินค้าอะไรบ้าง โทษหนักทั้งจำ-ปรับ
5

เสียงประทัดดังสนั่น นับพันแห่ร่วมพิธี เผาเรือสำเภามังกร ส่องเลขเด็ด6ตัว
6

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับ 6 เตือนฝนถล่มทั่วประเทศ 30 ต.ค. - 2 พ.ย.
7

ราคาทองวันนี้ 30 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก ร่วงแรงอีกแล้ว รีบตัดสินใจเลย
8

พรรคไทรวมพลัง แถลงขออภัย พร้อมชี้แจงข้อเท็จจริง สส. สวมชุดผ้าไหมชมพูเข้าสภา
9

กลิ่นเหม็นรุนแรง พังประตูบ้านช็อก พบเป็นศพหญิงเปลือยกาย หนอนไต่
10

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เตือน ฝนเพิ่มขึ้น เปิดชื่อ 38 จังหวัดโดนเต็มๆ