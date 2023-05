สิ้นสุดการรอคอย! Arena Breakout ประกาศเปิด CBT ในไทย 9 พฤษภาคมนี้

Arena Breakout เกมแนว FPS เชิงกลยุทธ์ ระดับ NEXT-GEN บนแพลตฟอร์มมือถือ พัฒนาโดย MoreFun Studios หลังจากเปิดทดสอบ CBT ในหลาย ๆ ประเทศไปแล้ว ถึงคราวเกมเมอร์ไทย กับการประกาศ CBT ในไทยในวันที่ 9 พฤษภาคมนี้

Arena Breakout เป็นเกมเชิงกลยุทธ์ที่มีความแตกต่างจากเกมแนวสงครามทั่วไป โดดเด่นด้วยงานภาพกราฟฟิกคุณภาพสุดอลังการสมจริง โดยผู้เล่นสามารถสร้างและปรับแต่งการเลือกใช้อาวุธได้อย่างอิสระ และมีการเล่นเกมที่แตกต่างออกไปจากเกมแนวอยู่รอดด้วยการหนีออกจากสมรภูมิรบให้ได้อย่างปลอดภัย ผู้เล่นสามารถเลือกใช้กลยุทธ์ที่ต้องการ เช่น การไล่กำจัดศัตรูโดยการลอบเร้นหรือตีฝ่าด้วยกระสุนผสมผสานกันไป เพื่อให้มีโอกาสได้รับชัยชนะและเติมเต็มความมั่งคั่ง ทั้งนี้ผู้เล่นต้องพยายามหลบหนีจากเขตต่อสู้แบบยังมีชีวิตอยู่ เพื่อเอาตัวรอดให้ถึงที่สุด

Arena Breakout มีกำหนดเปิดให้เล่นแบบ CBT ในประเทศไทยในวันที่ 9 พฤษภาคมนี้ พร้อมฟีเจอร์ที่โดดเด่นเฉพาะตัวมากมาย!

SHOOT AND LOOT – ยิงแล้วปล้น

ยิง ปล้น แล้วหนีออกมาให้ได้เพื่อคว้าชัย ปรากฏตัวในฐานะผู้ชนะแล้วรับรางวัลทั้งหมด

BREAKOUT FOR THE WIN – บุกฝ่าสู่ชัยชนะ

ทิ้งความคิดเรื่องยืนหนึ่งเป็นคนสุดท้าย! จงตัดสินใจให้เด็ดขาดว่าจะเปิดหน้าลั่นไกปืนหรือปีนหลบเข้าที่กำบังแล้วหนีไปหาที่ปลอดภัย เพราะการเอาตัวรอดกลับจากสมรภูมิแบบเป็นๆ คือหนทางเดียวที่จะคว้าชัยชนะ

WIN, OR LOSE IT ALL – จะชนะ หรือจะสูญสิ้นทุกสิ่ง

ผู้ที่ไม่เสี่ยงจะไม่มีวันพบกับชัยชนะ ใน Arena Breakout เดิมพันยิ่งสูงเท่าไร่รางวัลก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น เข้าสู่สมรภูมิแล้วคว้าทุกสิ่งให้มาเป็นของตัวเองในเกมสงครามจำลองที่สร้างขึ้นเพื่อมือถือ ที่หากคุณไม่ได้ทั้งหมดก็จะไม่เหลืออะไรทั้งสิ้นให้คุณเก็บ

ULTIMATE GUNSMITH – ที่สุดแห่งการปรับแต่งปืน

ผู้เล่นสามารถปรับแต่งอาวุธปืนของตัวเองได้อย่างใจด้วยระบบปรับแต่งที่ล้ำหน้า ผสมและจับคู่ชิ้นส่วนปืนมากกว่า 700 ชิ้นเพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน พร้อมช่องเก็บปืนที่ดัดแปลงเรียบร้อยแล้วมากกว่า 10 ช่อง

REALISTIC GUNPLAY – ระบบกันเพลย์สุดสมจริง

การเรนเดอร์กราฟิกแบบไดนามิกเรียลไทม์ให้ได้เอฟเฟกต์แสงเงา, เทคโนโลยี Volumetric Cloud รวมเอฟเฟกต์เสียงมากกว่า 1,200 รายการที่สมจริงที่สุด เพื่อให้ผู้เล่นได้ดื่มด่ำไปกับภาพและเสียงในคุณภาพระดับเดียวกับเครื่องเกมคอนโซลบนเครื่องมือถือของคุณเอง

นอกจากฟีเจอร์เฉพาะตัวแล้ว Arena Breakout ยังมีระบบอำนวยความสะดวกอื่นๆ อย่างครบครัน

ห้องโชว์ถ้วยรางวัล: พื้นที่ส่วนตัวสำหรับโชว์ความสำเร็จให้เพื่อนๆ ได้เห็น โดยมันจะแสดงทั้ง ของสะสม, อาวุธ, เหรียญตรา ฯลฯ Kill Cam: ดูตัวเองตายแล้วตายเล่าเพื่อเรียนรู้จากศัตรู หรือเข้าช่วยเหลือในการต่อสู้แล้วรายงานจุดที่น่าสงสัย เชิญชวนเพื่อนๆ: เชิญเพื่อนได้อย่างรวดเร็วด้วยการใช้ Invite Code พร้อมรับไอเทมโบนัส ให้ยืมทีม: การแชร์คือความห่วงใย ให้เพื่อนๆ ยืมทีมของคุณเพื่อการช่วยเหลือและแชร์ไอเทมระหว่างกัน Quick Chat ปรับแต่งได้: เลือกคำสั่งเสียงที่คุณต้องการจากเมนูที่ปรับแต่งเองได้อย่างหลากหลาย สวมใส่อุปกรณ์อย่างรวดเร็ว: สวมอุปกรณ์ได้รวดเร็วกว่าที่เคย พร้อมลุย Dark Zone ได้อย่างคล่องแคล่ว คล่องตัวด้วย quick equip system เคสเก็บของหุ้มเกราะ ที่จะทำให้คุณหยิบจับอุปกรณ์ได้ทันใจ

ตัวละครในเกมช่วง CBT เก่าจะถูกลบ และผู้ที่กลับมาเล่นในช่วง CBT ใหม่จะได้รับรางวัลเพิ่มเติม

ของรางวัลกลับคืน: เมื่อคุณลงทะเบียนตัวละครในช่วง CBT ครั้งก่อนหน้า (17 กุมภาพันธ์ – 8 พฤษภาคม) พอกลับมาเล่นในช่วงที่เกมเปิด CBT รอบใหม่ก็จะได้รับรางวัลเพิ่มเติม เว้นเสียแต่ว่าคุณเคยไปลงทะเบียนในเวอร์ชั่นจีนมาก่อนก็จะไม่ได้รับรางวัลนี้ ในช่วงสัปดาห์แรกที่ตัวเกม CBT เวอร์ชั่นใหม่เปิดให้บริการ (9 พฤษภาคม – 15 พษภาคม) ผู้เล่นต้องสร้างตัวละครด้วยแอคเคาต์เดิมที่เคยใช้ในช่วง CBT เก่า (Guest Account จะไม่นับในกรณีนี้) แล้วค่า XP จากตัวเก่าจะถูกแปลงเป็นรางวัลสำหรับตัวใหม่ ยังมีรางวัลเพิ่มเติมมากมายสำหรับผู้กลับมาเล่นอีกครั้ง ซึ่งสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ของตัวเกม

ย้ำอีกครั้ง! Arena Breakout ได้เปิดการทดสอบ CBT ในประเทศไทยและพร้อมให้บริการแล้วใน GooglePlay

ออกจากกรอบเกมแบบเดิมๆแล้วไปด้วยกัน!

ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น STANDARD ได้ที่นี่ : https://arenabreakout.go.link/?adj_t=ydckip3&adj_campaign=pr_KhasodEsports

หรือคุณสามารถสัมผัสกับเกมในเวอร์ชั่น LITE : https://arenabreakoutlite.go.link/?adj_t=10au93ay&adj_campaign=pr_KhasodEsports

Arena Breakout เวอร์ชัน LITE ต้องการหน่วยความจําเพียงแค่ 800MB ในขณะที่ยังคงมอบประสบการณ์การยิงและปล้นที่เข้มข้นและน่าตื่นเต้นเช่นเดิม

คอยติดตามไว้ เพราะเกมจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการทั่วโลกบนอุปกรณ์ Android และ iOS เร็วๆ นี้

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการลงทะเบียนทดสอบ Closed Beta ทั่วโลก โปรดไปที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Arena Breakout

ช่องทางติดตาม Arena Breakout ทางโซเชียล

Facebook: https://www.facebook.com/ArenaBreakoutTH

Official Website: https://arenabreakout.com/

YouTube: https://youtube.com/@ArenaBreakout

TikTok: https://tiktok.com/@arenabreakoutglobal

Instagram: https://instagram.com/arenabreakoutglobal

Twitter: https://twitter.com/Arena__Breakout

Twitch: https://www.twitch.tv/arenabreakoutmobile

Discord: https://discord.gg/arenabreakout