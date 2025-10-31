เต็มอิ่มกันมาหลายเดือนแล้วสำหรับการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในฤดูกาล 2025/26 ที่ บริษัท จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS คว้าลิขสิทธิ์มาถ่ายทอดสดให้ได้ชมกันในประเทศไทย โดยพ่วงการแข่งขัน The Emirates FA Cup มาให้ชมด้วย ซึ่งจะเริ่มเปิดสนามต้นเดือนพฤศจิกายนนี้แล้ว บนแพลตฟอร์มมิ่ง Monomax ถ่ายทอดสดให้ชมกันเหมือนเดิม
Monomax ชวนคอบอลร่วมลุ้นศึก The Emirates FA Cup รอบแรก (Preliminary Round) รายการฟุตบอลถ้วยในประเทศอังกฤษที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ภายใต้การดูแลของสมาคมฟุตบอลอังกฤษ (The Football Association – FA) ซึ่งเปิดโอกาสให้สโมสรฟุตบอลทุกระดับชั้น ตั้งแต่ทีมรากหญ้าสมัครเล่น ไปจนถึงทีมระดับอาชีพในพรีเมียร์ลีก ได้ลงสนามชิงความยิ่งใหญ่ในถ้วยเดียวกัน
รายการ The Emirates FA Cup ถือเป็นการแข่งขันฟุตบอลที่เก่าแก่ที่สุดในโลก การแข่งขันนี้มีเสน่ห์เฉพาะตัวที่แฟนบอลทั่วโลกรู้จักในฐานะ “มนต์เสน่ห์ของฟุตบอลถ้วย” ซึ่งเปิดโอกาสให้ทีมเล็กได้สร้างประวัติศาสตร์ล้มทีมใหญ่แบบ “ยักษ์ล้ม” ได้เสมอ สำหรับรอบแรกนี้ Monomax พร้อมถ่ายทอดสดให้ชมทั้ง 8 คู่ เด็ด ระหว่างวันที่ 1–4 พฤศจิกายน 2568 ดังนี้
• วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2568
ลูตัน ทาวน์ พบ ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส เวลา 02:30 น. (คืนวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2568)
เชล์มส์ฟอร์ด ซิตี้ พบ เบรนทรี ทาวน์ เวลา 19:00 น.
• วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2568
บรัคลีย์ ทาวน์ พบ น็อตต์ส เคาน์ตี้ เวลา 00:30 น. (คืนวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2568)
เซาธ์ ชิลด์ส พบ ชรูว์สบิวรี ทาวน์ เวลา 19:00 น.
อีสต์ลีห์ พบ วอลซอลล์ เวลา 21:15 น.
พอร์ท เวล พบ มอลดอน & ทิปทรี เวลา 22:00 น.
• วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2568
เกนสบโรว์ ทรินิตี้ พบ แอคริงตัน สแตนลีย์ เวลา 00:15 น. (คืนวันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2568)
• วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2568
แทมเวิร์ธ พบ เลย์ตัน โอเรียนท์ เวลา 02:30 น. (คืนวันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2568)
ร่วมลุ้นและส่งแรงเชียร์กันแบบสด ๆ ไปพร้อมกันผ่านทางทาง Monomax กับแพ็กเกจ Monomax Standard ได้ที่ https://www.monomax.me/qr/vXt4 ราคาสุดคุ้มรายเดือน 299 บาทเท่านั้น