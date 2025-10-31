ฟุตซอลทีมชาติไทย ยู-16 ชนะ อุซเบกิสถาน 6–2 คว้าเหรียญทองแดงแรกในประวัติศาสตร์ ศึก เอเชียน ยูธ เกมส์ 2025 ที่สนาม คาลิฟา สปอร์ตส์ ซิตี้ ฮอลล์ เมืองมานามา ประเทศบาห์เรน เมื่อคืนวันที่ 30 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา
เอลอย อลอนโซ่ หัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวสเปนของทีมฟุตซอลทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี เปิดใจว่า “อย่างแรกเลย ผมอยากขอแสดงความยินดีกับนักเตะทุกคน พวกเขาทำงานกันอย่างยอดเยี่ยมตลอดเดือนครึ่งที่ผ่านมา และทำได้ดีมากในทั้งทัวร์นาเมนต์ พวกเขาสมควรได้รับเหรียญประวัติศาสตร์นี้จริง ๆ เกมนี้เป็นเกมที่ดีมาก และเรายืนยันให้เห็นอีกครั้งว่า หากไม่มีอะไรผิดธรรมชาติ เกิดขึ้นในเกม เราสามารถต่อกรแบบหน้าเสมอกับทีมชาติ ยู-16 ชาติไหนก็ได้”
“อุซเบกิสถานเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งมาก โดยเฉพาะในครึ่งแรกที่เขาสร้างปัญหาให้เราไม่น้อย เพราะพวกเขาใช้ผู้รักษาประตูเติมเกมรุกบ่อย ซึ่งเรารู้และเตรียมแผนมารับมือไว้แล้ว นักเตะทุกคนช่วยกันป้องกันได้ดีมาก ส่วนในครึ่งหลัง ผมคิดว่านั่นคือครึ่งเวลาที่ดีที่สุดของเราทั้งรายการ เราเล่นเกมรุกได้มีประสิทธิภาพ และมีวินัยในเกมรับ เราป้องกันเพาเวอร์เพลย์ของเขาได้ดีมาก และสุดท้ายก็เก็บชัยชนะที่สมควรได้ เพื่อปิดทัวร์นาเมนต์ด้วยเหรียญรางวัล”
“ผมอยากแสดงความยินดีกับทีมสต๊าฟทั้งหมดด้วย พวกเขาทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงเวลานี้ และดูแลเด็ก ๆ ได้ดีมาก”
“ส่วนตัวผมมีความสุขมากที่ได้พาเหรียญทองแดงกลับประเทศไทย และภูมิใจกับนักเตะรุ่นนี้ พวกเขาจะเติบโตขึ้นทีละขั้น และในอนาคตสามารถมอบความสุขให้ประเทศไทยได้อีกมาก”