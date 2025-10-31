“เจ” ชนาธิป สรงกระสินธ์ กองกลางตัวเก่งของ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด โพสต์ข้อความอวยพร วลาดิเมียร์ วูโยวิช กุนซือรักษาการ หลังจากที่สโมสรเปิดตัว มาซาทาดะ อิชิอิ เข้ามาคุมทีมอย่างเป็นทางการ
วลาดิเมียร์ วูโยวิช เข้ามานั่งในตำแหน่งรักษาการ หลังจากที่ โค้ชบอย ศุภชัย คมศิลป์ ขออำลาทีมเพื่อรับผิดชอบผลงานไปตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม สโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด ได้ทำการแต่งตั้ง มาซาทาดะ อิชิอิ อดีตกุนซือทีมชาติไทยเข้ามารับตำแหน่งกุนซืออย่างเป็นทางการ ทำให้ วลาดิเมียร์ วูโยวิช ต้องลงจากตำแหน่ง
โดย “เจ” ชนาธิป สรงกระสินธ์ กองกลางตัวเก่งของทีม ได้โพสต์ข้อความถึง วลาดิเมียร์ วูโยวิช โดยเป็นการอำลา และอวยพรให้เขาโชคดีต่อจากนี้ “ผมอยากบอกว่าแม้ว่านี่เป็นเกมสุดท้ายที่เราได้ทำงานร่วมกัน ไม่ใช่เพียงแค่โค้ช แต่เป็นพี่ชาย ผมหวังจริงๆว่าคุณจะโชคดีและประสบความสำเร็จในเส้นทางต่อไป”
