“เจ” ชนาธิป สรงกระสินธ์ กองกลางตัวเก่งของ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด โพสต์ข้อความอวยพร วลาดิเมียร์ วูโยวิช กุนซือรักษาการ หลังจากที่สโมสรเปิดตัว มาซาทาดะ อิชิอิ เข้ามาคุมทีมอย่างเป็นทางการ

วลาดิเมียร์ วูโยวิช เข้ามานั่งในตำแหน่งรักษาการ หลังจากที่ โค้ชบอย ศุภชัย คมศิลป์ ขออำลาทีมเพื่อรับผิดชอบผลงานไปตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม สโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด ได้ทำการแต่งตั้ง มาซาทาดะ อิชิอิ อดีตกุนซือทีมชาติไทยเข้ามารับตำแหน่งกุนซืออย่างเป็นทางการ ทำให้ วลาดิเมียร์ วูโยวิช ต้องลงจากตำแหน่ง

โดย “เจ” ชนาธิป สรงกระสินธ์ กองกลางตัวเก่งของทีม ได้โพสต์ข้อความถึง วลาดิเมียร์ วูโยวิช โดยเป็นการอำลา และอวยพรให้เขาโชคดีต่อจากนี้ “ผมอยากบอกว่าแม้ว่านี่เป็นเกมสุดท้ายที่เราได้ทำงานร่วมกัน ไม่ใช่เพียงแค่โค้ช แต่เป็นพี่ชาย ผมหวังจริงๆว่าคุณจะโชคดีและประสบความสำเร็จในเส้นทางต่อไป”

 

 

ดูโพสต์นี้บน Instagram

 

โพสต์ที่แชร์โดย Chanathip Songkrasin (@jaychanathip)

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

กษัตริย์ชาร์ลส์ถอดพระยศ “เจ้าชาย” สั่งแอนดรูว์ย้ายจากวังวินด์เซอร์-เหตุฉาวหนัก
2

รับความเฮงพฤศจิกายน หมอช้าง เปิด 5 อันดับราศีดวงดี ราศีไหนเบอร์หนึ่ง
3

ระทึกแต่เช้า ราชพฤกษ์-กาญจนาภิเษก รถชนกันเละรวม 10 กว่าคัน จราจรติดหนึบเป็นทางยาว
4

สาวสุดช้ำ พ่อค้าไก่ต้มน้ำปลาหลอกคบ 3 ปี สูญเงินกว่า 30 ล้าน สักพักฐานะเริ่มสวนทางกัน
5

สาวสุราษฏร์โชว์ธนบัตร "พระพันปีหลวง" ที่เก็บสะสมไว้กว่า 30 ฉบับ
6

ราคาทองวันนี้ 31 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก พุ่งขึ้น เทียบราคาปิดวานนี้
7

อย่าชะล่าใจ! สัญญาณเตือน ระวังเป็นมะเร็งไม่รู้ตัว ใครมีอาการอย่าปล่อยผ่าน
8

หนุ่ม กรรชัย แอดมิตด่วน หมอประเมินการรักษา เผยสาเหตุต้องยกเลิกงานใหญ่เย็นนี้
9

เจ้าของ หงส์ไทย แจง หลังโรงงานถูกเจ้าหน้าที่ค้น โอดทำมา 20 ปี ถูกทำลายใน 2 วัน
10

หวยออกงวด 1 พฤศจิกายน เปิด สถิติหวย ย้อนหลัง10ปี เลขไหนเคยออก