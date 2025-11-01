จากกรณีที่ ฟุตซอลทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี คว้าเหรียญทองแดง ประวัติศาสตร์ ในมหกรรมกีฬาเอเชียน ยูธเกมส์ 2025 ที่ประเทศบาห์เรน ส่วนเหรียญทองตกเป็นของ อัฟกานิสถาน พร้อมควงอิหร่าน อันดับ 2 คว้าตั๋ว ยูธโอลิมปิกเกมส์ 2026 ที่ประเทศเซเนกัล อย่างไรก็ตาม อัฟกานิสถาน กำลังมีข้อครหาเรื่องส่งผู้เล่นอายุเกินเข้าแข่งขัน ซึ่งก่อนเริ่มนัดแรก อัฟกานิสถาน โดน อุซเบกิสถาน ร้องเรียนเรื่องดังกล่าว ทำให้ฝ่ายจัดการแข่งขันตรวจสอบ และแบนผู้เล่น 3 คนออกจากการแข่งขัน จนอัฟกานิสถาน เหลือผู้เล่นเพียง 11 คนทั้งทัวร์นาเมนต์
ล่าสุด “บิ๊กป๋อม” อดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ อุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ฝ่ายฟุตซอล และ ฟุตบอลชายหาด เผยว่า ช่วงที่อุซเบกิสถานยื่นให้ตรวจสอบ อัฟกานิสถานนั้น ฝ่ายจัดการแข่งขันของบาห์เรนพบว่ามีนักเตะอายุเกินเพียงแค่ 3 คน จากหลักฐานทางพาสปอร์ต ทำให้ทั้ง 3 คนนั้นถูกแบนออกจากการแข่งขัน ตั้งแต่ก่อนเริ่มแมตช์แรก แต่ก็เป็นที่น่าตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะยังมีผู้เล่นคนอื่นๆ ที่อายุเกินเกณฑ์ที่กำหนดอีกเช่นกัน
“บิ๊กป๋อม” เผยต่อว่า เรากำลังตรวจสอบ และหาข้อมูลในเรื่องของอัฟกานิสถาน อยู่ในขณะนี้ หากมีหลักฐานอะไรเพิ่มเติมก็พร้อมจะทำเรื่องถึง คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย เพื่อร้องเรียนให้ สภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (โอซีเอ) เข้ามาตรวจสอบ ทั้งนี้เพื่อความบริสุทธิ์ยุติธรรมของเกมกีฬา และหมายถึงสิทธิ์ในการคว้าตั๋วไป ยูธโอลิมปิกเกมส์ 2026 ของทีมชาติไทย