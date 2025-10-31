คีลิยัน เอ็มบัปเป รับรางวัลรองเท้าทองคำในฐานะดาวซัลโวสูงสุดแห่งยุโรปประจำฤดูกาล 2024-25 เจ้าตัวลั่นขอค้าแข้งกับเรอัล มาดริด ต่อไปอีกหลายปี
คีลิยัน เอ็มบัปเป กองหน้าของ “ราชันชุดขาว”เรอัล มาดริด แห่งลา ลีกา สเปน รับรางวัลรองเท้าทองคำในฐานะดาวซัลโวสูงสุดแห่งยุโรปประจำฤดูกาล 2024-25 อย่างเป็นทางการ เจ้าตัวลั่นขอค้าแข้งกับต้นสังกัดปัจจุบันต่อไปอีกหลายปี
ฤดูกาลที่แล้วเอ็มบัปเปยิงในลา ลีกา ไปทั้งหมด 31 ประตู และด้วยตัวคูณของลีกที่เป็น x2 ทำให้เจ้าตัวได้คะแนนสูงสุด 62 คะแนน เหนือกว่าอันดับ 2 วิกตอร์ เยอเคเรส ซึ่งยิงให้สปอร์ติง ลิสบอน แห่งลีกโปรตุเกส 39 ประตู แต่ตัวคูณลีกแค่ x1.5 คะแนนจึงได้ 58.5 คะแนน
ดาวยิงทีมชาติฝรั่งเศสซึ่งได้รางวัลนี้หนแรกในอาชีพ กล่าวว่า “มันเป็นช่วงเวลาที่สำคัญของผม เป็นครั้งแรกที่ผมได้รางวัลนี้ มันมีความหมายอย่างมากในฐานะกองหน้าคนหนึ่ง”
เอ็มบัปเปกล่าวอีกว่า “เรามีทีมที่ยอดเยี่ยม ผมหวังว่าเราจะคว้าแชมป์สำคัญได้ในฤดูกาลนี้ นั่นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ผมหวังว่าจะอยู่ที่นี่ไปอีกหลายปี และพิชิตโทรฟี่ต่างๆ ได้มากมาย”