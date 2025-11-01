จากกรณีปัญหาการไม่ได้รับความเป็นธรรมของ นักแบดมินตันทีมชาติไทย ที่ “หมิว” พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ นักแบดมินตันหญิงทีมชาติไทย มืออันดับ 6 ของโลก มือ 1 ของไทย และเจ้าของ 4 เหรียญทองซีเกมส์ ได้เดินทางไปที่การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อยื่นหนังสือของถอนตัวจากมหกรรมกีฬา ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม
โดย “หมิว” ระบุว่าตน และนักแบดมินตันคนอื่นๆ ไม่ได้รับเบี้ยเลี้ยงแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วย เนื่องจากไม่ได้รับการแจ้งหรือประสานกับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ให้ไปตรวจร่างกายกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย รวมถึงในการฝึกซ้อมก็ไม่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในเรื่องของลูกแบด
ก่อนที่เวลาต่อมาจะมีการพูดคุยเจรจากับสมาคมฯ พร้อมได้ ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีฯ เข้ามาช่วยดูแล ทำให้ สมาคมฯ เตรียมนัดจะคืนเงินเบี้ยเลี้ยงให้กับนักกีฬาทุกคนที่ถูกหักไป
ล่าสุด “หมิว” พรปวีณ์ ได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียว โดยระบุว่า ไม่ต้องการให้จบแค่การได้รับเงินคืน แต่อยากให้สมาคมฯ เกิดการเปลี่ยนแปลง
โดยข้อความของ “หมิว” ระบุว่า “หมิวไม่ได้อยากให้มันจบแค่ การที่หมิวได้รับเงินคืนและลูกแบด นี่คือสิ่งเริ่มต้น ที่สมาคมควรทำ แต่สิ่งสำคัญที่หมิวเรียกร้อง คือ “การเปลี่ยนแปลง” นักกีฬาที่ได้รับผลกระทบ ยังมีอีกมากมายที่สมาคมมองข้าม และไม่ได้รับการใส่ใจ ช่วยพิจารณาด้วยค่ะ”