จากกรณีปัญหาการไม่ได้รับความเป็นธรรมของ นักแบดมินตันทีมชาติไทย ที่ “หมิว” พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ นักแบดมินตันหญิงทีมชาติไทย มืออันดับ 6 ของโลก มือ 1 ของไทย และเจ้าของ 4 เหรียญทองซีเกมส์ ได้เดินทางไปที่การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อยื่นหนังสือของถอนตัวจากมหกรรมกีฬา ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม

โดย “หมิว” ระบุว่าตน และนักแบดมินตันคนอื่นๆ ไม่ได้รับเบี้ยเลี้ยงแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วย เนื่องจากไม่ได้รับการแจ้งหรือประสานกับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ให้ไปตรวจร่างกายกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย รวมถึงในการฝึกซ้อมก็ไม่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในเรื่องของลูกแบด

ก่อนที่เวลาต่อมาจะมีการพูดคุยเจรจากับสมาคมฯ พร้อมได้ ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีฯ เข้ามาช่วยดูแล ทำให้ สมาคมฯ เตรียมนัดจะคืนเงินเบี้ยเลี้ยงให้กับนักกีฬาทุกคนที่ถูกหักไป

ล่าสุด “หมิว” พรปวีณ์ ได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียว โดยระบุว่า ไม่ต้องการให้จบแค่การได้รับเงินคืน แต่อยากให้สมาคมฯ เกิดการเปลี่ยนแปลง

โดยข้อความของ “หมิว” ระบุว่า “หมิวไม่ได้อยากให้มันจบแค่ การที่หมิวได้รับเงินคืนและลูกแบด นี่คือสิ่งเริ่มต้น ที่สมาคมควรทำ แต่สิ่งสำคัญที่หมิวเรียกร้อง คือ “การเปลี่ยนแปลง” นักกีฬาที่ได้รับผลกระทบ ยังมีอีกมากมายที่สมาคมมองข้าม และไม่ได้รับการใส่ใจ ช่วยพิจารณาด้วยค่ะ”

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

หวยออกงวด 1 พฤศจิกายน เปิด สถิติหวย ย้อนหลัง10ปี เลขไหนเคยออก
2

อาลัยนักแสดงดัง จั่นเจา ที่หล่อที่สุดเสียชีวิต สื่อต่างแดนเผยภรรยาแจ้งข่าวเศร้า
3

รวมหวย เลขมงคลพลาดไม่ได้ เลขสาวสุดอั้นคลอดในห้อง หวยมาแรง พ่อแก่เงินล้าน
4

รับความเฮงพฤศจิกายน หมอช้าง เปิด 5 อันดับราศีดวงดี ราศีไหนเบอร์หนึ่ง
5

หวยลาววันนี้ ตรวจหวยลาว ผลหวยลาว ประจำงวดวันที่ 31 ตุลาคม 2568
6

สะเทือนใจ ข้อความลาบนฝ่ามือ แพทย์หญิงอินเดียแฉ โดนตำรวจขืนใจ ก่อนก่อเหตุสลด
7

ทั้งขำทั้งสงสาร ฝรั่งแทบคลั่ง เจอระบบอึ่งที่ไทยครั้งแรก อยากรู้มันคือตัวอะไร ถึงขั้นเดินตามหา
8

ถึงคิว บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.4 ล้านคนเตรียมรับ 1,700 บาท เปิดเงื่อนไข-เช็กเงินเข้าวันไหน
9

ราคาทองวันนี้ 31 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่ 20 ยังปรับขึ้นต่อเนื่อง ใครตัดสินใจอยู่อย่าช้า
10

เช็กดวง 3 ราศี เตรียมรับทรัพย์วันหวยออก เผยที่มาโชคลาภ ลุ้นเลขนำโชคราศี