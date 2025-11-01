รูเบน อโมริม เฮดโค้ช แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เผยเคยถอดใจในการคุมทัพ “ปีศาจแดง” หลังการแพ้ ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ ในรอบชิงชนะเลิศของยูฟ่า ยูโรปา ลีก พร้อมระบุไม่ปิดโอกาสเสริมทัพเพิ่มในตลาดแข้งเดือน ม.ค.
โดย อโมริม เจอช่วงเวลาที่ยากลำบากในการคุมทัพ แมนฯ ยูไนเต็ด ซีซั่นแรกหลังพาทีมจบในอันดับ 15 ตารางพรีเมียร์ลีก และแพ้ในรอบชิงชนะเลิศของยูฟ่า ยูโรปา ลีก ให้กับ ท็อตแนม ฮอตสเปอร์
อย่างไรก็ตามในซีซั่นนี้ “ปีศาจแดง” ยกระดับผลงานขึ้นมาได้ดีขึ้นจนปัจจุบันอยู่ในอันดับ 6 ของตารางพรีเมียร์ลีก และชนะมาแล้ว 3 นัดรวด
ล่าสุด อโมริม ยอมรับว่า ความพ่ายแพ้ต่อ สเปอร์ส ในนัดชิงชนะเลิศยูโรปา ลีก เป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่ทำให้เขากังวลว่าจะอยู่กับ แมนฯ ยูไนเต็ด ได้ไม่ถึงปี “การแพ้หลายนัดเป็นเรื่องยากสำหรับผม เพราะนี่คือ แมนฯ ยูไนเต็ด การทุ่มเทความสนใจทั้งหมดให้กับยูโรปา ลีก แต่ไม่ได้แชมป์นั้นเป็นเรื่องใหญ่มาก ผมจึงมีช่วงเวลาที่ลำบากมาก และผมก็คิดว่า บางทีมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกกำหนดไว้ (ในการเป็นกุนซือ แมนฯ ยูไนเต็ด) แต่วันนี้มันกลับตรงกันข้าม วันนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดในชีวิต (ที่ย้ายมา) และผมต้องการอยู่ที่นี่”
นอกจากนั้นเฮดโค้ชวัย 40 ปียังเผยเพิ่มเติมว่า ไม่ปิดโอกาสที่ แมนฯ ยูไนเต็ด จะเสริมทัพเพิ่มในตลาดแข้งเดือน ม.ค.นี้ “มีหลายสิ่งหลายอย่างสามารถเกิดขึ้นได้ เรามีฟุตบอลโลก นักเตะบางคนที่ไม่ได้ลงเล่นก็จะขอย้ายทีม ดังนั้นผมจึงต้องจัดการทุกอย่างเอง แล้วเราก็อยากจะดึงนักเตะที่เราเห็นว่ามีอนาคตไกลมาอยู่กับ แมนฯ ยูไนเต็ด”