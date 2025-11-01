เกมพรีเมียร์ลีกนัด บ็อกซิงเดย์ ในฤดูกาลนี้จะเหลือเตะเพียงแค่แมตช์เดียวนั่นก็คือ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ที่จะเปิดบ้านพบ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด เนื่องจากการขยายการแข่งขันฟุตบอลสโมสรยุโรป
เดิมทีฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ จะมีธรรมเนียมการแข่งขันในเกมนัดบ็อกซิงเดย์ หรือวันเปิดของขวัญหลังเทศกาลคริสต์มาสโดยจะลงสนามกันในแทบทุกคู่
ถึงกระนั้นก่อนหน้านี้มีรายงานว่า เกมนัดบ็อกซิงเดย์ในซีซั่นนี้จะเหลือการแข่งขันเพียงแมตช์เดียวเพราะลีกผู้ดีต้องจัดโปรแกรมเลี่ยงการแข่งขันเอฟเอ คัพ รวมถึงคำนึงถึงตารางแข่งยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก รูปแบบใหม่ที่เพิ่มจำนวนนัดขึ้นด้ว
ล่าสุดพรีเมียร์ลีกยืนยันว่า เกมนัดบ็อกซิงเดย์ในฤดูกาลนี้ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่ 26 ธ.ค. จะมีการแข่งขันเพียงแมตช์เดียวคือ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เปิดบ้านพบ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด “พรีเมียร์ลีก รับทราบถึงสถานการณ์ที่ทำให้จำนวนการแข่งขันในวันบ็อกซิงเดย์ในฤดูกาลนี้ลดลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อประเพณีสำคัญของวงการฟุตบอลอังกฤษ”
“ขณะนี้ตารางการแข่งขันพรีเมียร์ลีกกำลังเผชิญความท้าทายหลายประการ อันเนื่องมาจากการขยายการแข่งขันระดับสโมสรในยุโรป ซึ่งนำไปสู่การปรับปรุงปฏิทินการแข่งขันภายในประเทศก่อนฤดูกาลที่แล้ว รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการแข่งขันฟุตบอลเอฟเอ คัพ”
“แต่ลีกสามารถรับประกันได้ว่าฤดูกาลหน้าจะมีการแข่งขันพรีเมียร์ลีกมากขึ้นในวันบ็อกซิ่งเดย์ เนื่องจากวันดังกล่าวตรงกับวันเสาร์”