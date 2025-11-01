เกมพรีเมียร์ลีกนัด บ็อกซิงเดย์ ในฤดูกาลนี้จะเหลือเตะเพียงแค่แมตช์เดียวนั่นก็คือ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ที่จะเปิดบ้านพบ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด เนื่องจากการขยายการแข่งขันฟุตบอลสโมสรยุโรป

เดิมทีฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ จะมีธรรมเนียมการแข่งขันในเกมนัดบ็อกซิงเดย์ หรือวันเปิดของขวัญหลังเทศกาลคริสต์มาสโดยจะลงสนามกันในแทบทุกคู่

ถึงกระนั้นก่อนหน้านี้มีรายงานว่า เกมนัดบ็อกซิงเดย์ในซีซั่นนี้จะเหลือการแข่งขันเพียงแมตช์เดียวเพราะลีกผู้ดีต้องจัดโปรแกรมเลี่ยงการแข่งขันเอฟเอ คัพ รวมถึงคำนึงถึงตารางแข่งยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก รูปแบบใหม่ที่เพิ่มจำนวนนัดขึ้นด้ว

ล่าสุดพรีเมียร์ลีกยืนยันว่า เกมนัดบ็อกซิงเดย์ในฤดูกาลนี้ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่ 26 ธ.ค. จะมีการแข่งขันเพียงแมตช์เดียวคือ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เปิดบ้านพบ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด “พรีเมียร์ลีก รับทราบถึงสถานการณ์ที่ทำให้จำนวนการแข่งขันในวันบ็อกซิงเดย์ในฤดูกาลนี้ลดลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อประเพณีสำคัญของวงการฟุตบอลอังกฤษ”

“ขณะนี้ตารางการแข่งขันพรีเมียร์ลีกกำลังเผชิญความท้าทายหลายประการ อันเนื่องมาจากการขยายการแข่งขันระดับสโมสรในยุโรป ซึ่งนำไปสู่การปรับปรุงปฏิทินการแข่งขันภายในประเทศก่อนฤดูกาลที่แล้ว รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการแข่งขันฟุตบอลเอฟเอ คัพ”

“แต่ลีกสามารถรับประกันได้ว่าฤดูกาลหน้าจะมีการแข่งขันพรีเมียร์ลีกมากขึ้นในวันบ็อกซิ่งเดย์ เนื่องจากวันดังกล่าวตรงกับวันเสาร์”

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ตรวจสลากออมสิน 1/11/68 สลากออมสินพิเศษ 2 ปี หวยออมสิน งวด 1 พฤศจิกายน 2568
2

อาลัยนักแสดงดัง จั่นเจา ที่หล่อที่สุดเสียชีวิต สื่อต่างแดนเผยภรรยาแจ้งข่าวเศร้า
3

แห่ชื่นชมทีมหมอ-พยาบาล คลอดเด็กแฝดบนรถ แฟนหวยไม่พลาดส่องเลขเด็ด
4

หวยออกงวด 1 พฤศจิกายน เปิด สถิติหวย ย้อนหลัง10ปี เลขไหนเคยออก
5

รวมหวย เลขมงคลพลาดไม่ได้ เลขสาวสุดอั้นคลอดในห้อง หวยมาแรง พ่อแก่เงินล้าน
6

หวยลาววันนี้ ตรวจหวยลาว ผลหวยลาว ประจำงวดวันที่ 31 ตุลาคม 2568
7

รับความเฮงพฤศจิกายน หมอช้าง เปิด 5 อันดับราศีดวงดี ราศีไหนเบอร์หนึ่ง
8

สะเทือนใจ ข้อความลาบนฝ่ามือ แพทย์หญิงอินเดียแฉ โดนตำรวจขืนใจ ก่อนก่อเหตุสลด
9

ทั้งขำทั้งสงสาร ฝรั่งแทบคลั่ง เจอระบบอึ่งที่ไทยครั้งแรก อยากรู้มันคือตัวอะไร ถึงขั้นเดินตามหา
10

ถึงคิว บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.4 ล้านคนเตรียมรับ 1,700 บาท เปิดเงื่อนไข-เช็กเงินเข้าวันไหน