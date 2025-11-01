การแข่งขันไทยลีก รายการ บีวายดี ซีไลออน ซิก ลีก 1 ฤดูกาล 2025/26 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิการยน บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อันดับ 1 มี 22 คะแนน เปิดบ้านรับการมาเยือน นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี อันดับ 13 มี 7 คะแนน
ผลปรากฏว่าเกมนี้ นครราชสีมา เซอร์ไพรส์บุกมาออกนำก่อน 1-0 จาก รัฐศาสตร์ บังสูงเนิน นาที 18 ก่อนที่บุรีรัมย์ จะโหมบุกหนักจนได้ กิลเยร์เม บิสโซลี ยิงนาที 56 และโรเบิร์ต ซูลจ์ นาที 77
ทำให้จบเกม บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด แซงชนะ นครราชสีมา 2-1 เก็บเพิ่มเป็น 25 คะแนน และยังเป็นทีมเดียวที่ยังไม่แพ้ใครในฤดูกาล ส่วนนครราชสีมา ยังมี 7 คะแนน รั้งอันดับ 13
ส่วนเกมคู่ระหว่าง ราชบุรี อันดับ 3 มี 19 คะแนน เปิดบ้านรับการมาเยือน เชียงราย ยูไนเต็ด ต้องเลื่อนออกไปก่อน หลังจากสภาพอากาศไม่เป็นใจ
โดยก่อนเกมมีฝนตกลงมาอย่างหนัก ทำให้มีการประกาศขยับเวลาเตะ จากเดิม 18.00 น. ไปเป็นเวลา 18.30 น. แต่ฝนก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุด สุดท้ายผู้ควบคุมการแข่งขันจะประกาศให้เลื่อนการแข่งขันเกมนี้ ออกไปก่อน
ส่วนผลคู่อื่น พลังกาญจน์ แพ้ อยุธยา ยูไนเต็ด 1-2, ระยอง เอฟซี ชนะ สุโขทัย เอฟซี 2-0