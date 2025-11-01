หลังจากที่ฝ่ายจัดการแข่งขันไทยลีก “บีวายดี ซีไลออน ซิก ลีก 1” ประกาศเลื่อนเกมคู่ระหว่าง ราชบุรี เอฟซี เปิดบ้านรับการมาเยือน เชียงราย ยูไนเต็ด เนื่องจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักไม่หยุด
ล่าสุด “บิ๊กฮั่น” มิตติ ติยะไพรัช ประธานสโมสรเชียงราย ยูไนเต็ด ได้ออกมาไลฟ์สดตำหนิถึงการตัดสินใจเลื่อนการแข่งขันครั้งนี้ โดยมองว่าสภาพสนามยังสามารถเล่นได้ และฝนก็เริ่มเบาลงแล้ว ซึ่งการตัดสินใจแบบนี้ ขาดความเห็นอกเห็นใจ และไม่มีใครมารับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้น
“ผมเองไม่ได้เป็นคนที่ขอเลื่อน เรายืนยันที่จะแข่งขัน เพราะได้ลองไปเช็กสนามแล้วยืนยันว่าสภาพสนามสามารถเล่นได้ แต่เขาบอกว่าไม่สามารถผ่านบอลหน้าประตูได้ เลยไม่ให้เตะ”
“ณ ตอนนี้ผมคิดว่า ฝนไม่หยุดอยู่แล้ว แต่มันเบาลง น้ำก็ระบายออกไปเรื่อยๆ เรามาไกล ไม่ได้อยู่กรุงเทพฯ เป็นเรื่องที่เสียหายจริงๆ เราเองมาเป็นทีมเยือน สุดท้ายบอลมันไปได้เกินกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของสนาม แต่ก็มีการพยายามรีบตัดจบว่าจะเตะหรือไม่เตะ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบนี้ใครได้ประโยชน์”
“การตัดสินใจแบบนี้ โอเคคุณอาจจะคิดว่ามันเป็นหลักการที่ถูกต้อง แต่ว่ามันไม่ได้มีหลักของความเมตตา หรือเห็นอกเห็นใจกันในนั้นเลย ปกติแล้ว ผมเป็นเจ้าบ้าน ทีมเยือนมาจากขอนแก่น ฝนตกหนักเขาก็รอได้นานเท่าไหร่เขาก็รอ ผมก็พยามเจรจา แล้วก็เตะกันไปได้ แต่วันนี้ผมไม่รู้ ว่าเกิดบ้าอะไรขึ้นมา”
“เราต้องยอมรับ ว่าเราอยู่ประเทศไทย ที่มีฝนตกบ่อยอยู่แล้ว และสนามที่แย่กว่านี้ มีน้ำขังมากกว่านี้ แล้วทำไมยังเตะได้ ยังเคยอนุญาตให้เตะ แต่สนามนี้ไม่มีน้ำขังเลย อันนี้มาตรฐานอะไรครับเนี่ย”
“ผมรู้สึกเฟลมาก แล้วก็เห็นอกเห็นใจโดยเฉพาะแฟนคลับก็มาจากเชียงราย ผมเองก็เสียเงินไป 3-4 แสนบาท กว่าจะมาที่นี่ก่อนสองวัน แล้วสุดท้ายคนที่ตัดสินใจ ก็ไม่ต้องมารับผิดชอบอะไรซักอย่าง
“งั้นต่อจากนี้ไปขอให้เป็นมาตรฐานของทุกทีม ถ้าสนามไหนมีส่วนใดที่มีน้ำขัง ไม่งั้นผมไม่ยอม ผมเริ่มหมดหวังแล้ว ไม่รู้จะพัฒนาฟุตบอลไปเพื่ออะไร เสียหายไม่มีใครรับผิดชอบและหากมาตรฐานเป็นแบบนี้ลีกพังแน่”