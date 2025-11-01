อาร์เซนอล – การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ 2025-26 เมื่อวันที่ 1 พ.ย. คู่ที่น่าสนใจ “เดอะ คลาเร็ตส์” เบิร์นลีย์ เปิดสนาม เทิร์ฟ มัวร์ รับการมาเยือนของ “ปืนใหญ่” อาร์เซนอล เกมนี้เจ้าถิ่นส่ง จอช คัลเลน, ไจดอน แอนโทนี และไซอัน เฟลมมิง นำทัพด้านทีมเยือนส่ง เดแคลน ไรซ์, บูคาโย ซากา และวิกตอร์ เยอเคเรส เป็นแกนหลัก
ผลปรากฎว่า ปืนใหญ่ ยังแรงต่อเนื่อง นาที 14 ปืนใหญ่ ที่เล่นลูกตั้งเตะได้เฉียบคมแผลงฤทธิ์อีกแล้วจากลูกเตะมุม ก่อน วิกตอร์ เยอเคเรส โขกสะบัดจ่อๆ เข้าไปให้ทีมนำ 1-0 เป็นทีมแรกได้ประตูจากเตะมุมไปแล้ว 8 ลูกใน 10 นัดเปิดซีซั่นของพรีเมียร์ลีก นอกจากนั้น 5 ประตูในการเล่นเกมเยือนของ “ปืนใหญ่” ฤดูกาลนี้ทั้งหมดมาจากลูกเตะมุม
จากนั้น นาที 35 เกมสวนกลับ เยอเคเรส จ่ายพลิกเกมให้ เลอันโดร ทรอสซาร์ บุกทางริมเส้นฝั่งซ้ายก่อนเปิดให้ เดแคลน ไรซ์ โขกเข้าไป
จบเกม อาร์เซนอล บุกเอาชนะ 2-0 ทำสถิติชนะรวด 9 เกมในทุกรายการ ไม่แพ้ใครในลีกมาแล้ว 7 นัด และเป็นชัยชนะในลีกนัดที่ 5 ติดต่อกันในลีก เก็บ 3 คะแนนสำคัญลงเตะ 10 นัดมี 25 คะแนน รั้งเป็นจ่าฝูงต่อไป มีแต้มเหนือ อันดับ 2 บอร์นมัธ ที่มี 18 คะแนน จาก 9 นัดอยู่ 7 คะแนนแต่แข่งมากกว่า 1 นัด