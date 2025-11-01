ผลฟุตบอลวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2568 บาเยิร์น มิวนิก เอาชนะ ไบเออร์ เลเวอร์คูเซน ขาดลอย ส่วน เรอัล มาดริด ก็ถล่ม บาเลนเซีย ไม่ยาก
ผลฟุตบอลวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568
พรีเมียร์ลีก อังกฤษ
ไบรตัน 3-0 ลีดส์ ยูไนเต็ด
เบิร์นลีย์ 0-2 อาร์เซนอล
คริสตัล พาเลซ 2-0 เบรนต์ฟอร์ด
ฟูแลม 3-0 วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส
น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ 2-2 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ 0-1 เชลซี
ลิเวอร์พูล 2-0 แอสตัน วิลลา
บุนเดสลีกา เยอรมนี
ไลป์ซิก 3-1 สตุตการ์ต
ไฮเดนไฮม์ 1-1 ไอน์ทรักต์ แฟรงก์เฟิร์ต
อูนิโอน เบอร์ลิน 0-0 ไฟรบวร์ก
ไมนซ์ 1-1 แวร์เดอร์ เบรเมน
ซังต์. เพาลี 0-4 โบรุสเซีย มึนเชนกลัดบัก
บาเยิร์น มิวนิก 3-0 ไบเออร์ เลเวอร์คูเซน
เซเรีย อา อิตาลี
อูดิเนเซ 1-0 อตาลันตา
นาโปลี 0-0 โคโม
เกรโมเนเซ 1-2 ยูเวนตุส
ลา ลีกา สเปน
บียาร์เรอัล 4-0 ราโย บาเยกาโน
แอตเลติโก มาดริด 3-0 เซบียา
เรอัล โซเซียดาด 3-2 แอธเลติก บิลเบา
เรอัล มาดริด 4-0 บาเลนเซีย