ผลฟุตบอลวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2568 บาเยิร์น มิวนิก เอาชนะ ไบเออร์ เลเวอร์คูเซน ขาดลอย ส่วน เรอัล มาดริด ก็ถล่ม บาเลนเซีย ไม่ยาก

ผลฟุตบอลวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568

พรีเมียร์ลีก อังกฤษ

ไบรตัน 3-0 ลีดส์ ยูไนเต็ด

เบิร์นลีย์ 0-2 อาร์เซนอล

คริสตัล พาเลซ 2-0 เบรนต์ฟอร์ด

ฟูแลม 3-0 วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส

น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ 2-2 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด

ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ 0-1 เชลซี

ลิเวอร์พูล 2-0 แอสตัน วิลลา

Liverpool’s Ryan Gravenberch, centre, celebrates with Liverpool’s Hugo Ekitike after scoring his side’s second goal during the English Premier League soccer match between Liverpool and Aston Villa in Liverpool, England, Saturday, Nov. 1, 2025. (AP Photo/Jon Super)

บุนเดสลีกา เยอรมนี

ไลป์ซิก 3-1 สตุตการ์ต

ไฮเดนไฮม์ 1-1 ไอน์ทรักต์ แฟรงก์เฟิร์ต

อูนิโอน เบอร์ลิน 0-0 ไฟรบวร์ก

ไมนซ์ 1-1 แวร์เดอร์ เบรเมน

ซังต์. เพาลี 0-4 โบรุสเซีย มึนเชนกลัดบัก

บาเยิร์น มิวนิก 3-0 ไบเออร์ เลเวอร์คูเซน

เซเรีย อา อิตาลี

อูดิเนเซ 1-0 อตาลันตา

นาโปลี 0-0 โคโม

เกรโมเนเซ 1-2 ยูเวนตุส

ลา ลีกา สเปน

บียาร์เรอัล 4-0 ราโย บาเยกาโน

แอตเลติโก มาดริด 3-0 เซบียา

เรอัล โซเซียดาด 3-2 แอธเลติก บิลเบา

เรอัล มาดริด 4-0 บาเลนเซีย

Soccer Football – LaLiga – Real Madrid v Valencia – Santiago Bernabeu, Madrid, Spain – November 1, 2025 Real Madrid’s Jude Bellingham celebrates scoring their third goal with teammates REUTERS/Juan Barbosa

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

เปิดสาเหตุ ธัญญ่า ประกาศลดสถานะ เป๊ก เป็นไปตามที่ทุกคนคิดแต่ครั้งนี้หนัก
2

ราคาทองวันนี้ 31 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่ 20 ยังปรับขึ้นต่อเนื่อง ใครตัดสินใจอยู่อย่าช้า
3

แห่ยินดี พ่อเลี้ยงเมืองแพร่คนใหม่ เศรษฐีป้ายแดง ถูกรางวัลที่ 1 ชุด 5 ใบ รวย 30 ล้าน บอกเป็นเลขมงคล
4

ยายดับ 2 ศพ เจ็บสาหัสอีก 2 พากันไปใช้คนละครึ่ง ขากลับกระบะตกถนนชนท่ออย่างแรง
5

ตรวจหวย หวยออกงวด 1 พฤศจิกายน 2568 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ชมสด
6

รักแม่มาก เกรท วรินทร กลับร้านทองเจ๊กุ้ง ตอบราคาทองจะถึง 70,000 มั้ย
7

ดวงรอบสัปดาห์ - แนวโน้มความน่าจะเป็นในรอบสัปดาห์ (ระหว่างวันที่ 2 พ.ย. - 8 พ.ย. 2568)เช็กดวงทรัพย์สินเงินทอง การท่องเที่ยวทางไกล การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง
8

แพทย์เฉลยแล้ว! "ตะเกียบไม้" หรือ "ตะเกียบสแตนเลส" แบบไหนดีกว่ากัน
9

ตรวจสลากออมสิน 1/11/68 สลากออมสินพิเศษ 2 ปี หวยออมสิน งวด 1 พฤศจิกายน 2568
10

ลูกหลานเฮลั่นบ้าน คุณยาย รอลุ้นรางวัลที่1มาทั้งชีวิต งวดนี้รวยใหญ่ 12 ล้าน ไม่ลำบากอีกแล้ว