จากกรณีปัญหาการคัดตัวนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย ชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม ซึ่ง “มิกซ์” รัชพล มรรคศศิธร ออกมาเปิดเผยก่อนหน้านี้ว่า การตกลงเจรจาข้อเสนอเยียวยากับ สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย เป็นไปด้วยดี สมาคมฯยอมรับข้อเสนอส่ง ตน และ “หว่าหวา” นัทธมน ไล้สวน ลงแข่งขัน แบดมินตันระดับโลก 12 รายการในปีหน้า
ล่าสุด นายอุดมศักดิ์ ชื่นครุฑ เลขาธิการสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ เปิดเผยว่า จากการเจรจาล่าสุด สมาคมฯ ยังไม่ได้ตกลงยอมรับข้อเสนอแต่อย่างใด เพียงแต่ให้ทั้ง “มิกซ์” และ “หว่าหวา” ทำแผนงานเสนอเข้ามาว่าจะลงแข่งขันรายการอะไรบ้าง จากนั้น สมาคมฯ จะนำแผนดังกล่าวเข้าปรึกษาที่ประชุมว่าเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด จะถึงหรือไม่ถึง 12 หรือไม่ อาจจะมีการเจรจาเพื่อความลงตัว
“สมาคมฯไม่ได้ใจร้ายกับนักกีฬา สำหรับ “มิกซ์” กับ “หว่าหวา” อยู่ในแคมป์ทีมชาติ 26 คนอยู่แล้ว เพียงแต่ครั้งนี้ นักกีฬาทั้ง 20 คนชุดซีเกมส์ ซึ่งถือเป็นระดับท็อปโลกต้องการจะลงเล่นหมด เราก็ต้องให้ระดับโลกลง ส่วนเรื่องการเยียวยา ทั้ง 2 คน ข้อแรกคือเรื่องเบี้ยเลี้ยง แม้จะหลุดจาก 20 คนชุดซีเกมส์ แต่เราสามารถเจรจากันได้ว่าจะได้รับต่อไป กี่เดือนก็ว่าไป ซึ่งในส่วนนี้ไม่น่าจะมีปัญหา”
“ส่วนเรื่องส่งแข่งก็ต้องไปทำแผนงาน ภายใต้เงื่อนไขว่า ต้องเป็นรายการที่ทั้งคู่มีโอกาสเข้าถึงรอบ 8 คนสุดท้ายด้วย จะได้เกิดการพัฒนา หากเลือกไปลงรายการใหญ่ แล้วตกรอบแรก คิดว่าคงจะไม่ได้อะไร”
“ไม่เพียงแค่ มิกซ์ หรือ หว่าหวา ปกติแล้วหากจะส่งนักกีฬาคนไหนไปแข่งขันรายการอะไร เราก็ต้องดูให้รอบคอบ และเหมาะสมกับนักกีฬาคนนั้น ส่วนเรื่องจะเยียวยาถึง 12 รายการหรือไม่ต้องมาดูกัน ให้ที่ประชุมตัดสิน อาจจะมีการต่อรองให้เหลือ 10 รายการ ที่มั่นใจจริงๆว่ามีลุ้น ซึ่งคงต้องมีการเจรจากันต่อไป เพื่อให้สุดท้ายเกิดความลงตัว อย่างไรก็ดี สมาคมฯยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับนักกีฬา”