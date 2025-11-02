เบสบอล – โยชิโนบุ ยามาโมโตะ พิตเชอร์ญี่ปุ่น ลงมาช่วยขว้างอย่างเฉียบคมพา แอลเอ ดอดเจอร์ส เอาชนะ โตรอนโต บลูเจย์ 5-4 ปิดซีรีส์ เอาชนะ 4-3 คว้าแชมป์เมเจอร์ ลีก เบสบอล สมัยที่ 2 ติดต่อกันได้สำเร็จ เป็นแชมป์ สองสมัยติด ทีมแรกใน รอบ 25 ปี และส่งให้ ดอดเจอร์ส คว้าแชมป์เวิลด์ซีรี่ส์ เป็นสมัยที่ 9

ยามาโมโตะ ที่ขว้างในเกมที่ 6 ไปถึง 96 ครั้ง ยังแรงเหลือแม้เกมจะยืดเยื้อถึงอินนิ่ง 11 และขว้างกดดัน อาเลฮานโดร เคิร์ก ของบลูเจย์จนตีกระดอนพื้น ดอดเจอร์ส จัดจบด้วยดับเบิ้ลเพลย์ปิดเกม ยามาโมโตะ คว้ารางวัลเอ็มวีพี เวิลด์ซีรีส์ จากผลงานลง 3 เกมในซีรี่ส์เก็บชัยชนะในสถิติส่วนตัวได้ทั้ง 3 เกมกดไปทั้งหมด 15 สไตรก์เอาต์ ขณะที่ โชเฮย์ โอตานิ ซูเปอร์สตาร์ชาวญี่ปุ่นอีกคนตีสองฮิต และทำหน้าที่ พิตเชอร์ขว้างไปสองอินนิ่ง 51 ครั้ง 31 สไตรก์ 3 สไตรก์เอาต์ สองผู้เล่นญี่ปุ่นคว้าแชมป์ใหญ่ต่อเนื่อง 3 ปีติด ตั้งแต่แชมป์โลกปี 2023 แต่เนื่องคว้าแชมป์เวิลด์ ซีรีส์กับดอดเจอร์ปี 2024-2025

ดอดเจอร์ส คว้าแชมป์สมัยที่ 9 เป็นอันดับ 3 เทียบเท่า โอคแลนด์ แอตเลติก และ บอสตัน เรด ซอกส์

