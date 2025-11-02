รูเบน อโมริม ผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ออกมาเปิดเผยว่า รู้สึกถึงการเป็นทีมใหญ่ของทัพผีแดง แม้จะเพิ่งเสมอกับ น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ ในเกมพรีเมียร์ ลีก อังกฤษ เมื่อวันที่ 1 พ.ย. ด้วยสกอร์ 2-2
ก่อนหน้านี้ทีมปีศาจแดง เริ่มทำผลงานได้ยอดเยี่ยมด้วยการชนะมา 3 นัดติดต่อกัน แต่สุดท้ายในเกมล่าสุดพวกเขาทำได้แค่เสมอกับทัพเจ้าป่า 2-2
ซึ่งหลังจบการแข่งขันทาง รูเบน อโมริม ออกมาให้สัมภาษณ์ว่า “เราเสียการควบคุมไป 5 นาที และมันเป็นราคาที่เราต้องจ่าย, ผมคิดว่าเราทำบางอย่างได้ดี ผมคิดว่านั่นคือระดับพลังงานของเรา ซึ่งมันตกลงไปนิดหน่อย และเมื่อทั้งทีมต่างลดลงนิดหน่อย คุณจะสามารถรู้สึกถึงมันได้”
“ในอดีต หากเราเจอกับช่วงเวลาที่แย่สัก 5 นาที และเสีย 2 ประตู เราไม่สามารถกลับมาได้ แต่วันนี้ มันเป็นความรู้สึกที่แตกต่าง คุณสามารถรู้สึกได้ว่าเราจะไม่ชนะในเกมนี้ แต่เราก็ไม่ได้กำลังจะแพ้ และมันเป็นความรู้สึกที่ทีมใหญ่มีในบางครั้ง” อโมริม กล่าว