หลังจากที่เกิดประเด็นดราม่าในวงการแบดมินตันทีมชาติไทย จากการที่ “หมิว” พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมือ 6 ของโลก ออกมาเปิดเผยว่า ถูกหักเบี้ยเลี้ยง จากการที่ไม่ได้เข้าทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามกำหนดของสมาคม เนื่องจากต้องเดินทางไปแข่งขันที่ต่างประเทศอยู่ตลอด
รวมถึงยื่นเรื่องขอถอนตัวจากการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 เนื่องจากไม่สบายใจกับการทำงานของฝ่ายพัฒนาของสมาคมแบดมินตัน ก่อนที่สุดท้ายจะกลับมารับใช้ทีมชาติอีกครั้ง เนื่องจากมีการเข้าพบ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี
ล่าสุดเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ที่โรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอด “บิ๊กป้อม” พลอากาศเอก มณฑล สัชฌุกร นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ได้นัดนักกีฬาที่ถูกหักเบี้ยเลี้ยง นำโดย “วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์, “เมย์” รัชนก อินทนนท์ รวมถึง หมิว พรปวีณ์ เพื่อพูดคุย รวมถึงมอบเงินชดเชยค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับนักกีฬาด้วย
โดยนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันไทยกล่าวว่า “จากกรณีที่เกิดขึ้น ผมในฐานะนายกสมาคมรู้สึกไม่สบายใจต่อข่าวสารที่ปรากฎ โดยเฉพาะที่กระทบกับตัวนักกีฬาที่จะต้องลงแข่งขันซีเกมส์ที่กำลังจะเกิดขึ้น และที่หนักหนาที่สุดคือการที่มีข่าวออกไปว่าสมาคมคือผู้ที่โกงเงิน หรือหักเงินนักกีฬา ต้องขอให้คำว่าเป็นความเท็จโดยสิ้นเชิง ซึ่งสร้างความเสียหาย และความน่าเชื่อถือของสมาคมเป็นอย่างยิ่ง ก็ขอใช้โอกาสนี้ชี้แจงอีกครั้ง หลังจากที่เลขาธิการสมาคมได้ชี้แจงไปบ้างแล้ว แต่กระแสความเชื่อยังกล่าวว่าสมาคมคือผู้กระทำผิด และการมามอบเงินในวันนี้คือการแก้ตัว ที่พอถูกจับได้ก็เลยเอาเงินมาคืน”
นอกจากนี้ พลอากาศเอก มณฑล ยังชี้แจงด้วยว่าประเด็นคำถามเรื่องเงินยืนยันว่า สมาคมไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะหักหรือให้เงินไม่ครบ เนื่องจากเป็นเงินจากการกีฬาแห่งประเทศไทยที่มอบให้นักกีฬาผ่านทางสมาคมเท่านั้น เป็นเรื่องของ กกท. ที่เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ กับนักกีฬาที่เป็นผู้รับเงินและปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่กล่าวว่าสมาคมไปหักเงินนักกีฬาจึงไม่ใช่ความจริง
เรื่องดังกล่าววสมาคมไม่ได้นิ่งนอนใจ หากยังมีบางฝ่ายเห็นว่าสมาคมแม้จะแจ้งกติกาให้นักกีฬาทราบแล้ว แต่ยังทำหน้าที่ไม่ดีพอ สมาคมก็น้อมรับจะนำไปปรับปรุง ส่วนเรื่องอื่นๆ สมาคมก็พร้อมรับฟัง และจะนัดหารือพูดคุยต่อไป