“หมิว” พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมือ 6 ของโลก เผยความรู้สึกหลังจากที่ สมาคมแบดมินตัน ได้นัดเคลียร์ปัญหา รวมถึงมีการมอบเงินชดเชยจากดราม่าหักเงินเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ที่โรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอด “บิ๊กป้อม” พลอากาศเอก มณฑล สัชฌุกร นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ได้นัดนักกีฬาที่ถูกหักเบี้ยเลี้ยง จากการที่ไม่ได้เข้าทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามกำหนดของสมาคม เนื่องจากต้องเดินทางไปแข่งขันที่ต่างประเทศ นำโดย “วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์, “เมย์” รัชนก อินทนนท์ รวมถึง หมิว พรปวีณ์ เพื่อพูดคุย รวมถึงมอบเงินชดเชยค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับนักกีฬาด้วย

โดย “หมิว” พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมือ 1 ของไทย และ 6 ของโลก เปิดเผยว่า “ต้องขอบคุณนายกสมาคมค่ะ ที่เห็นถึงปัญหาที่พวกเราร้องเรียนไป แต่ประเด็นสำคัญที่หมิวเรียกร้องไปก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขค่ะ ในจุดที่หมิวยืนก็อยากให้สมาคมแก้ไขในเรื่องการบริหารของฝ่ายพัฒนาอันนี้คือประเด็นหลัก

ในเรื่องนั้น (เงิน) ทางสมาคมก็คงได้ชี้แจงไปแล้ว ในส่วนของหมิวมองไปที่ปัญหาการทำงานและประสานกับนักกีฬาค่ะ ทางฝ่ายพัฒนาก็ควรที่จะปรับปรุงเรื่องการประสานงานนักกีฬาเพื่อเราจะได้ทำงานร่วมกันได้ ถ้าเป็นแบบนี้นักกีฬาก็รู้สึกน้อยใจ รู้สึกไม่ได้รับการดูแลจากสมาคมโดยการทำงานของฝ่ายพัฒนา ส่วนเรื่องการอมเงินนักกีฬานั้น ได้พูดคุยกับสมาคมและได้รับแจ้งหมิวก็เชื่อตามที่สมาคมแจ้งมาค่ะ

ส่วนเรื่องการเข้าทดสอบสมรรถภาพร่างกายจากการที่หมิวได้คุยกับทาง ผู้ว่า กกท. และคุณอาธรรมนัส เขาบอกว่ามันสามารถยืดหยุ่นได้และสามารถเลื่อนให้เราได้ถ้ามีการแจ้งจากสมาคม”

