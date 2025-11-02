แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เก็บ 3 คะแนนได้ตามเป้า หลังเปิดบ้านไล่อัด บอร์นมัธ ในการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ ลีก อังกฤษ คู่ดึกของคืนวันที่ 2 พ.ย.
เกมนี้เปิดฉากมาครึ่งแรก แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เริ่มต้นได้อย่างสวยงาม และได้ประตูนำ 1-0 จากจังหวสวนกลับเร็ว เรยาน เชร์กี โหม่งส่งทะลุช่องให้ ฮาลันด์ กระชากจากครึ่งสนามเข้าเขตโทษ ก่อนยิงเข้าไป ในนาที 17
แต่หลังจากนั้น ทีมเยือนมาได้ประตูตีเสมอ 1-1 จากจังหวะเตะมุม ดอนนารุมมา ชกบอลไม่ดี ไปเข้าทางไทเลอร์ อดัมส์ ยิงเข้าไป ในนาที 25
อย่างไรก็ตามหลังจากนั้น เออร์ลิง เบราต์ ฮาลันด์ มายิงลูกที่สองของตัวเอง ในนาที 32 ทำให้ทีมเรือใบสีฟ้า กลับมานำ 2-1 ก่อนจะจบครึ่งแรกด้วยสกอร์ดังกล่าว
ครึ่งหลังทีมเจ้าถิ่นมาได้ประตูนำห่าง 3-1 จาก นิโก โอเรลลี ในนาที 60
ช่วงที่เหลือไม่มีทีมไหนยิงเพิ่มได้ จบเกม แมนฯ ซิตี้ เอาชนะไป 3-1 เก็บเพิ่มเป็น 19 แต้ม จาก 10 นัด ขยับขึ้นมารั้งรองจ่าฝูง โดยตามหลัง อาร์เซนอล ทีมจ่าฝูงอยู่ 6 แต้ม ส่วน บอร์นมัธ หล่นไปอยู่อันดับ 4 มี 18 คะแนน จาก 10 นัดเท่ากัน