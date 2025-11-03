RWS จับมือ RISE จัดศึกใหญ่ ส่งแชมป์คิกบ็อกซิ่ง คาซูกิ ชิงแชมป์ราชดำเนินกับ เจริญสุข 27 ธ.ค. นี้
RWS – Rajadamnern World Series ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับ RISE โปรโมชั่นคิกบ็อกซิ่งชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น จัดศึกซูเปอร์ไฟต์ที่แฟนมวยทั่วโลกรอคอย ในศึก RWS วันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม โดย ‘เจริญสุข บุญลานนามวยไทย’ เจ้าของเข็มขัดแชมป์รุ่นแบนตัมเวตของเวทีราชดำเนิน ที่จะต้องขึ้นป้องกันตำแหน่งกับ ‘คาซูกิ โอซากิ’ แชมป์ซูเปอร์ฟลายเวต RISE ชาวญี่ปุ่น พร้อมมีโบนัสสูงสุด 1 ล้านบาทเป็นเดิมพัน
ทั้งคู่เคยเจอกันมาแล้วเมื่อเดือนธค.2566 ในรายการ RISE World Series 2023 – Final Round ที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในครั้งนั้น เจริญสุข พ่ายคะแนนไปอย่างน่าเสียดายใน ยกพิเศษ (Extra Round) หลังจากที่เสมอกันในสามยกปกติ